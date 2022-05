Denuncia contra 2 consejeros macristas por violar la ley del Consejo de la Magistratura

Se trata de los macristas De la Torre y Marías, que hicieron campaña e incluso votaron en las elecciones del Colegio de Arogados cuando la ley se los prohíbe.

Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados porteños, presentó una denuncia contra dos de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Se trata de Diego Marías y Jimena de la Torre, a quienes acusa de hacer campaña y votar en las últimas elecciones del Colegio pese a que la ley les prohíbe hacerlo. Marías es un ex diputado y legislador de Cambiemos; De la Torre ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.

De la Torre juró ante la Corte el pasado 20 de abril. Marías, con quien El Destape intentó sin éxito comunicarse, integra el Consejo desde el 30 de noviembre de 2020. La ley del Consejo de la Magistratura dice taxativamente que cuando asumen deben suspender su matrícula. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando un abogado asume como juez o fiscal: su matrícula profesional queda suspendida.

Lo que denuncia Rizzo es que ambos consejeros, uno que tiene el cargo desde 2020 y otra recién asumida a finales del mes pasado, no sólo hicieron campaña por la lista del lawfare que encabezaba Ricardo Gil Lavedara sino que en el caso de De la Torre incluso votó en las elecciones del Colegio como si estuviera matriculada el 26 de abril, 6 días después de jurar como consejera de la Magistratura. Ella misma lo difundió en su cuenta de Twitter.

“Hay acabada prueba que ambos Consejeros no solo hicieron publicidad de la lista 67, sino que también procedieron a votar en las elecciones del CPACF e, incluso hicieron proselitismo activo en elecciones de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, cuestión que tienen absolutamente vedada”, dijo la denuncia de Rizzo, que acompaña una serie de tuits de De la Torre y Marías donde hacen campaña por la lista de Gil Lavedra y festejan su triunfo.

La denuncia de Rizzo fue dirigida directamente a Horacio Rossati, autovotado presidente de la Corte y autodesignado presidente del Consejo. El texto, al que accedió El Destape, dice que denuncia “una gravísima violación legal, de flagrante publicidad en medios periodísticos y redes sociales, que hacen a la inhabilidad legal y moral de dos miembros del cuerpo que Ud. dignamente preside y que, mediante su intermedio, solicitamos se ponga fin mediante las más graves sanciones disciplinarias que, por ley correspondan”. Rizzo incluso advirtió que si no hay respuesta iniciará alguna acción legal. “Si la sanción resultan en la inhabilitación o, incluso en la mismísima destitución de los consejeros implicados, pues que así lo sea”, concluyó.

Rizzo planteó que Marías y De La Torre incumplieron los artículos 5 y 28 de la ley que regula el Consejo de la Magistratura. El artículo 5 habla de las incompatibilidades e inmunidades y dice que “estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces”. En el artículo 28 es más específico y establece que “los abogados deberán suspender su matrícula federal por el tiempo que dure el desempeño efectivo de sus cargos”. También agregó que violaron el artículo 3 de la ley que regula el desempeño de los abogados donde se establecen las incompatibilidades para ejercer la profesión.

“Al no haber denunciado dicha incompatibilidad (que reiteramos, es una carga de los matriculados, no se presume) ambos letrados figuran en el padrón de matriculados habilitados para votar”, aseguró Rizzo en la nota que le envió a Rosatti.

Es evidente que la ex funcionaria macrista De la Torre no cumplió con lo que dice la ley: “deberán suspender su matrícula federal”. Fue, votó y lo difundió en su cuenta de Twitter. En su denuncia Rizzo sostuvo: “Y no basta para ello con una simple manifestación; ni siquiera alcanza con una declaración jurada: Deben inhabilitar su matrícula efectuando la denuncia correspondiente ante el Departamento de Matrícula del Colegio Público de Abogados de la capital Federal. Algo que, al momento de presentación de esta nota, no han realizado”.

La denuncia de Rizzo pidió además que se revise si otros abogados que fueron miembros del Consejo de la Magistratura no cometieron la misma violación a la ley. Puntualmente, solicitó que se revise si pidieron la inhabilitación por incompatibilidad los ex consejeros Adriana Donado, Alejandro Fargosi y Santiago Montaña.