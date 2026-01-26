El Gobierno de Milei renovó la presidencia en el CONICET a un clonador de perros

Milei renovó la presidencia en el Conicet a un clonador de perros

El presidente Javier Milei confirmó por decreto la continuidad de Daniel Felipe Salamone como titular del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La medida extiende su mandato por un nuevo período, a partir del 27 de diciembre de 2025, en el marco de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

Quién es el presidente del CONICET

Milei firmó el Decreto 46/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual se confirma la conducción del CONICET del veterinario Daniel Felipe Salamone. Se trata de un médico veterinario nacido en Entre Ríos en 1960, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad de Saskatchewan, Canadá, y doctorado en Biotecnología en la Universidad de Massachusetts. Se trata de uno de los referentes en biotecnología reproductiva en Argentina.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A lo largo de su carrera, se especializó en técnicas de micromanipulación y reproducción asistida en animales domésticos y salvajes, con investigaciones sobre clonación interespecífica en bovinos y transgénesis aplicada a la producción animal. Estas líneas de trabajo lo convirtieron en un pionero en el campo de la clonación en el país.

Milei renovó la presidencia en el Conicet a un clonador de perros

En diciembre de 2023, Salamone fue designado por primera vez como presidente del CONICET mediante el Decreto 102/2023, en reemplazo de Ana Franchi. Desde entonces, se consolidó como una figura cercana al gobierno de Milei, con un perfil técnico y académico que lo respalda.

Su relación con la clonación de los perros de Milei

Su nombre trascendió más allá del ámbito científico cuando se lo vinculó con la clonación de los perros del presidente Milei, un tema que generó polémica y curiosidad pública. Sin embargo, Salamone negó haber participado en ese proceso. “Prefiero no meterme en cosas privadas. Pero lo que puedo asegurar es que yo no cloné a sus perros. No tuve nada que ver”, había afirmando cuando fue consultado en 2023 por Infobae.

En entrevistas, el veterinario defendió la necesidad de transformar el conocimiento científico en inversión, destacando la importancia de articular la investigación con fondos de financiamiento y modelos de innovación tecnológica. Su visión apunta a que la ciencia argentina se inserte en el ecosistema global de innovación.

Además, Salamone es investigador principal del CONICET y miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Tiene trayectoria en la Facultad de Agronomía de la UBA.

El decreto firmado por Milei subraya la “capacidad y solvencia técnica” de Salamone en el ejercicio de sus funciones, para justificar su continuidad en el cargo. La normativa recuerda que el mandato del presidente del organismo dura dos años y puede ser renovado una sola vez de manera consecutiva.

