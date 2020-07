Un diputado de la oposición castigó duro a Juntos por el Cambio

El presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, confirmó su asistencia a la reunión con Alberto Fernández convocada para este lunes, así como criticó la postura de Juntos por el Cambio que no participará de la misma: “Hay una parte de Juntos por el Cambio que parece no importarle que hay gente que no está pudiendo hacer frente a las necesidades de su familia por esta crisis”. “Nosotros confirmamos ayer que obviamente nos vamos a presentar en la reunión con el presidente por teleconferencia”, agregó.

En declaraciones a El Destape Radio, el legislador mendocino remarcó que "se necesita de determinadas leyes que se sancionan en el Congreso" y reveló que “hay un grupo de diputados con una interna muy fuerte". "Negri y Ritondo supuestamente quieren dialogar y hay otros que se hacen los duros”, agregó.

En ese sentido, Ramón, aseguró: “Es importante el tema de las moratorias para Pymes. Es una ley muy fuerte para los mayores afectados por esta crisis. La adecuación del presupuesto es necesaria también porque el Ejecutivo tuvo que modificar cuestiones. Es necesario el diálogo entre quienes están gobernando y quienes estamos en la oposición. En la pugna que tienen en Juntos por el Cambio, se están olvidando de todas las familias que están haciendo un esfuerzo en toda la Argentina”.

Asimismo, el diputado afirmó: "No entiendo por qué todavía el Presidente no resolvió el impuesto que se debiera estar cobrando a las grandes fortunas" y “¿Por qué no se está discutiendo este proyecto? Porque los hombres que están en esa furiosa interna no dejan que eso pase”. "Los verdaderos opositores en la Argentina son Magnetto, Paolo Rocca y Marcelo Mindlin", subrayó.