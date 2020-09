El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló sobre el escándalo que sacude al Congreso por el diputado oficialista Juan Ameri y reveló que el presidente Alberto Fernández avaló la decisión que tomó de suspender al legislador por su conducta en plena sesión. Además, expreso su enojo y repudio a la situación.

“Hoy era un día realmente importante para el parlamento argentino. Como bien saben, inicia la sesión y se produjo una situación intolerable para el recinto de la Cámara de Diputados. Una situación intolerable porque los diputados tienen que estar enfocados en trabajar, en opinar, en prestar atención en cuestiones centrales que tiene que ver con el futuro del país”, arrancó su descargo el titular del Cuerpo.

Prosiguió: “Veo la imagen en pantalla, una situación que todos conocen, una situación desagradable y absolutamente reñida con lo que tienen que ver con el normal funcionamiento del Cuerpo. Le falta el respeto al pueblo argentino que espera de nosotros trabajo, capacidad de diálogo, consenso y disenso”.

Contó que apenas vio esa situación se reunió con el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y con las autoridades del espacio y tomó “la decisión de aplicar el artículo 188 del reglamento y el artículo 66 de la Constitución que faculta al presidente de la Cámara a que cuando un diputado ofende al Cuerpo y al pueblo, el presidente tiene la responsabilidad de aplicar sanciones de manera inmediata”. No así de expulsarlo, pero sí suspenderlo.

“Hemos visto a lo largo de estos meses la convivencia entre el sistema presencial y virtual, diputados que se cambian de cámara, legisladores que ponen figuras de cartón, pero esto en este lugar no. Tiene que ver con la credibilidad de las instituciones argentinas”, aseveró Massa. Además, reveló: “Hablé con el presidente Alberto Fernández que compartió mi decisión que iba a tomar como presidente de la Cámara, suspendiendo de manera inmediata al diputado”.

El titular de la cámara baja no ocultó su enojo con la situación: “No puedo no enojarme porque me duele porque la sociedad argentina la pasa mal, porque estamos en un momento que todos tenemos que poner el hombro y sacar la Argentina adelante”.

Criticó, entonces, que “situaciones así lo único que hacen es divorciar a la política del conjunto de la sociedad”. Además, indicó que no habló con el diputado Ameri, quien se paseó por todo canal y programa de radio para explicar lo que sucedió.