La Boleta Única de Papel obtuvo dictamen en Diputados

Diputados y diputadas de bloques opositores lograron llegar a un acuerdo para tratar la BUP en el Congreso de la Nación.

Diputados y diputadas de los distintos bloques opositores llegaron a un acuerdo en torno al proyecto para implementar el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones de candidatos a la Presidencia de la Nación y a legisladores nacionales. Durante la tarde, emitieron un dictamen con el objetivo de conseguir la media sanción durante los primeros días de junio, a pesar del rechazo del oficialismo.

Tras conocerse la noticia, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, celebró dicho acuerdo en relación a la iniciativa rechazada por el Gobierno de Alberto Fernández en varias ocasiones. "Logramos dictamen de mayoría para la Boleta Única de Papel gracias a un acuerdo de toda la Oposición que tiene compromiso con mejorar la democracia. Es un paso adelante hacia la transparencia y la equidad", afirmó. Y disparó contra el Frente de Todos (FdT): "El rechazo del oficialismo desnuda su apuesta por la opacidad y la trampa". "Tiene el compromiso con mejorar la democracia", sumó.

Cabe recordar que el plenario de las Comisiones de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara de Diputados está compuesto por representantes de solo cuatro de los espacios políticos que integran la Cámara Baja: el FdT, JxC, el interbloque Federal y el Frente de la Concordia misionero -el sistema D'Hont no dio margen a la integración de bloques con menor volumen-. Los legisladores opositores mantuvieron varias reuniones durante el lunes para pulir dicho texto.

Dicho encuentro estuvo presidido por los titulares de las comisiones, los oficialistas Rodolfo Tailhade, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller; mientras que el informe fue detallado por la diputada del PRO, Silvia Lospenatto, quien destacó que el sistema es muy similar al utilizado actualmente en la provincia de Córdoba. "Llegamos después de hacer lo que la sociedad argentina nos reclama como dirigencia política: construir un gran consenso. El objetivo común es la mejora de nuestro sistema democrático y la boleta única apunta a eso", sostuvo.

El sistema BUP se trata de una boleta única que contendrá todos los nombres y fotos de candidatos y candidatas que se postulen y el sello del partido correspondiente; mientras que las diferentes categorías (presidente, senadores, diputados) se dividen en columnas y el elector deberá marcar en cada una su elección -o dejar en blanco si así lo desea-. Además se resolvió que habrá dos fotos de candidatos por cada categoría; en lo que refiere a senadores y diputados irán solo los primeros cinco nombres y el resto estará informado en un afiche expuesto en el lugar de la votación.

En la misma línea, la oposición destacó que permitirán el correo por voto electrónico para ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en el exterior -algo que regía hasta el 2019-. Mientras que el orden de los partidos políticos y coaliciones será determinado por sorteo para las PASO por la Justicia Electoral (el resultado de la votación definirá el orden en las generales). También se suman la inclusión del casillero "en blanco" y la posibilidad de marcar "lista completa".

Desde el oficialismo, la diputada Paula Pennaca celebró los debates pero "no de manera intempestiva, con poco tiempo para implementarla" (a la BUP) y señaló que la Ciudad de Buenos Aires la utilizó únicamente en 2015, cuando el radical Martín Losteau denunció fraude. "Si quieren transparencia ocúpense por los candidatos van a estar escondidos en esta boleta para que vayan a la justicia", disparó remarcando que "se junten" para votar leyes que beneficien realmente a la ciudadanía.

Otro de los diputados oficialistas que expuso fue Eduardo Valdés, quien apeló al regreso de la democracia al referirse al tema y dijo: "La forma del voto no es una falencia que tenga la democracia argentina para con su ciudadanía". Tras marcar que son 16 los países que usan la boleta partidaria, entre ellos Noruega, Suecia, Francia, Uruguay, señaló: "Al ver el ránking de calidad democrática de The Economist, entre los países mejor calificados están los que usan nuestro sistema de votación".

Antes de cerrar, aseguró que "a la Argentina se le pueden decir muchas cosas, pero no que no tiene un liderazgo de concepto en lo relativo a la Democracia y los Derechos Humanos". Y terminó con un mensaje para Juntos por el Cambio: "La oposición decidió mostrar que tienen más diputados que el oficialismo. Así como votaron que no tuviéramos presupuesto, quieren mostrar hoy que tienen el control de la agenda".

Los puntos antes mencionados fueron abordados en reuniones de las que participaron diputados de Juntos por el Cambio como Silvia Lospennato, Emilio Monzó, Carla Carrizo, y Karina Banfi; como así también Florencio Randazzo y Alejandro "Topo" Rodríguez por el Interbloque Federal. Con los votos de esos espacios más los libertarios referenciados en Javier Milei y José Luis Espert y los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Felipe Álvarez de SER y posiblemente Romina del Plá (FIT) posiblemente el proyecto sea aprobado por más de 130 votos si llega al recinto.