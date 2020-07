Juntos por el Cambio rechazó la convocatoria de Alberto Fernández y pide exclusividad

El presidente Alberto Fernández encabezará una videoconferencia con los jefes de bloque de la Cámara de Diputados para tratar los "cinco temas" del momento. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio rechazaron la propuesta.

La videoconferencia está planificada para el lunes a las 17:00 y tiene garantizada la participación del Presidente de la Cámara, Sergio Massa. Allí se tocarán temas como "cuarentena", "moratoria", "deuda", "ampliación presupuestaria" y "reconstrucción post-pandemia". Todos los presidentes de bloques fueron avisados, pero Juntos por el Cambio no estará presente.

Entre los reclamos que realizaron, pidieron que se incluya a los senadores, que se arme un encuentro exclusivo con los legisladores de Juntos por el Cambio -dejando afuera a todos los bloque- y, además, sostuvieron que necesitan "más tiempo" ya que se les "aviso con poca antelación".

En una videoconferencia con los gobernadores y el Presidente, realizada el pasado 8 de julio, Massa pidió a los mandatarios provinciales que "acompañen" al Gobierno nacional en tres temas: moratoria, tratamiento de la deuda bajo legislación local, y la ampliación del Presupuesto".

El encuentro virtual se producirá luego de que Alberto Fernández realizó un llamado a "terminar con los odiadores seriales" durante el acto central por el Día de la Independencia, el pasado 9 de julio.

"Vine acá a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Celebro la diversidad, no me afecta. Pero necesito que sea llevada adelante con responsabilidad. La primera responsabilidad tiene que estar en no mentir y en respetarnos. Soy el primero que quiere eso", concluyó el jefe de Estado.