El Senado de la Nación ratificó este jueves los últimos tres decretos (DNU) del presidente Alberto Fernández sobre medidas de restricción y prevención ante la pandemia de coronavirus, buscando poner un freno a la segunda ola que impacta fuertemente en los contagios y los decesos hace más de un año. Tras la votación, con la ausencia destacada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del Poder Ejecutivo ante la gira del máximo mandatario, se registraron 39 votos a favor del oficialismo y 27 en contra, de la oposición validando los DNU 235, 241 y 287.

A lo largo de la sesión en la Cámara Alta, los diferentes senadores del Frente de Todos aprovecharon la ocasión para apuntar contra la coalición opositora, acusándolos de llevar adelante actos de "irresponsabilidad" y "falta de empatía" durante la pandemia de coronavirus; mientras que, por el otro lado, los legisladores de Juntos por el Cambio respondieron con críticas a la gestión de la situación sanitaria y económica sin aportar ningún otro tipo de solución.

El momento más tenso y encendido del debate se dio, de todas formas, sobre el cierre de la sesión cuando los jefes de bloque se cruzaron fuertemente. Mientras José Mayans daba el discurso final, su par de JxC, Juan Naidenoff, que ya había tomado la palabra con anterioridad, lo interrumpió y generó entre las partes, una fuerte discusión que ya se dio en otras oportunidades entre los políticos de la provincia de Formosa.



Defendiendo la gestión actual de Alberto Fernández, Mayans apuntó duramente contra la oposición y la responsabilidad por los fallecidos en pandemia a causa de las sucesivas marchas y protestas convocadas por Juntos por el Cambio en las calles. "La gente se está muriendo y ellos siguen con la campaña. En esta estrategia política no hay límites", manifestó molesto. Especialmente, recayó en lo sucedido con Formosa: "Peor que cualquier atentado que hayamos tenido, 250 muertos tuvimos en Formosa, Luis, y ustedes no se hacen cago".

Ante esto, Naidenoff no dudó en interrumpir y contestar: "Es cuestión de ustedes y un sistema de salud deficitario. Es un desastre lo que hicieron y no se hacen cargo". Y en tono irónico Mayans lo acusó fuertemente: "Ahora están esperando que llegue a los 100 mil muertos y le van a echar la culpa al Presidente". Mientras que molesto por las interrupciones, redirigió su atención a Laura Rodríguez Machado (PRO), vicepresidente segunda a cargo: "¡Presidenta, yo estoy hablando! Con todas las pavadas que dicen yo soy respetuoso y me callo. ¡Usted está a cargo de la conducción, presidenta, haga valer el respeto!". Tras esto, Rodríguez Machado intercedió y le avisó a Naidenoff que solo podía hablar durante su discurso o si su par, en este caso Mayans, le concedía una interrupción.

El Senado avaló la suspensión de clases presenciales en AMBA

En el medio de una disputa política, judicializada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liderado por Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio, el Senado avaló estos tres decretos entre los que se destaca la medida de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para restringir la circulación de la sociedad y, en consecuencia, del coronavirus.

Desde el Frente de Todos acusaron a la oposición de "hacer política con la educación" mientras que desde Juntos por el Cambio cuestionaron que la mayoría en la Cámara Alta apoye un decreto que no contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo la idea de Mayans, previamente expresada, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, disparó: "Muchos entraron en campaña y entienden que todo vale, hay una total falta de empatía". Mientras que Guadalupe Tagliaferri acusó al Gobierno de creerse estar "por encima de las provincias, la Constitución y la Corte".

Mientras tanto, los trabajadores y las trabajadoras de la Educación siguen en el medio y atraviesan el peor momento de la pandemia por COVID-19 dentro de las aulas. Tal es así que distintos sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires llamaron a realizar una jornada de luto y homenaje a los compañeros y las compañeras fallecidas por la desprotección de Horacio Rodríguez Larreta. Será este viernes 12 de mayo, desde las 12 hs, donde también le enviarán una Carta Abierta al Jefe de Gobierno por los repetidos reclamos. Por su parte, haciendo oídos sordos, Ciudad ratificó las clases presenciales.