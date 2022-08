El PRO endurece su posición en el Congreso, en la antesala del debate del presupuesto

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, el FdT buscará emitir dictamen sobre el proyecto que prorroga una serie de impuestos nacionales.

Esta semana en la Cámara Baja, el Frente de Todos encarará la defensa de la prórroga de una serie de impuestos nacionales que vencieron en agosto, una iniciativa que la oposición ya dejó en claro que no acompañará y que, de tener dictamen, el oficialismo buscará incluir en la sesión del próximo 31 de agosto. El proyecto había sido enviado por la exministra de Economía, Silvina Batakis, y afecta al impuesto sobre bienes personales, ganancias, cigarrillos, ley de competitividad y régimen simplificado para pequeños contribuyentes, entre otros.

"Los recursos que (los impuestos) proporcionan resultan imprescindibles para dotar al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas", argumenta el texto que también lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur. En línea con este proyecto, la comisión de Presupuesto y Hacienda que dirige Carlos Heller (FdT) logró dictamen la semana pasada del proyecto de Consenso Fiscal, una herramienta que permite que la administración tributaria esté articulada entre todas las jurisdicciones que suscribieron el acuerdo y que las diferentes decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica que asegure una armonización tributaria.

Con ambas iniciativas el Gobierno apunta a la recaudación de fondos, en un contexto económico complejo.

El texto de prórroga que impulsó Batakis extiende los impuestos mencionados hasta el 2027, un primer punto que desde la oposición según adelantaron a El Destape no acompañan. "Vamos a pedir que las asignaciones específicas de impuestos no se hagan por cinco años sino que se hagan por dos como máximo para volver a discutirlo cuando cambie la composición del Congreso", dijo a este portal, el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz.

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires afirmó además que van a pedir volver al esquema de 2019 en materia de bienes personales. Estos dos puntos son lo que motivarán la firma de un dictamen de minoría. "Por esto no vamos a acompañar el dictamen del oficialismo", agregó Tetaz. La misma posición tomaron la semana pasada en relación al Consenso Fiscal donde el oficialismo logró un despacho con 24 firmas aportadas por el Frente de Todos, el Frente de la Concordia y Juntos por Rio Negro, y Córdoba Federal, y la oposición uno en minoría con 20 firmas.

De todas maneras, ante ese proyecto la oposición sí se mostró dividida. Por un lado, los diputados radicales que responden a gobernadores radicales (Jujuy, Gerardo Morales, Mendoza, Rodolfo Súarez y Corrientes, Gustavo Valdes) no firmaron el dictamen pero sí dejaron trascender que acompañarán el proyecto en el recinto como sucedió en el Senado. En cambio, los diputados radicales que no responden a esos tres gobernadores sí fueron firmes al decir que no acompañarán. "No vamos a aprobar más impuestos”, se lo escuchó decir a uno de ellos en la reunión comisión. Luciano Laspina (PRO), agregó por su parte: "Esto es una tragedia en materia tributaria y fiscal que nos lleva a rechazar de plano el consenso fiscal y a decir: 'esto es el sálvense quien pueda de la política en detrimento de los contribuyentes'".

Consultado por esas diferencias Tetaz opinó: "En general el consenso es de unidad, por ahora, salvo que haya alguna votación individual por algún gobernador que influya sobre sus diputados como puede llegar a pasar. Pero en principio la decisión es en conjunto de todo el bloque".

Estas diferencias al interior de la oposición y frente a proyectos de carácter económicos y tributarios va delineando cómo podría ser el despliegue que realicen cuando el oficialismo presente en septiembre el proyecto de presupuesto 2023. El año pasado, en una sesión que duró más de 20 horas, la oposición decidió no acompañar y dejar al oficialismo sin esta herramienta. Por ahora algunos deciden no adelantar postura hasta no ver la letra chica del texto.