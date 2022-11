Diputados aprobó la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios

La Cámara baja sancionó por mayoría el proyecto de ley para crear una base de datos unificada del territorio nacional que contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscritos en los registros de las distintas jurisdicciones. El expediente pasó al Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Rendam) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos.

El Cuerpo avaló el proyecto con 225 votos afirmativos y uno negativo y pasó al Senado. El expediente, impulsado por el Frente de Todos, tiene como objeto implementar una base de datos unificada del territorio nacional que contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscritos en los registros de las distintas jurisdicciones.

El expediente establece que será registrada en el Rendam "toda persona obligada al pago de cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento".

En ese sentido se dispone que los registros de deudores alimentarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben notificar al ReUDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause. El Registro se creará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

“Se ha logrado un acuerdo generalizado, creo que no hay duda sobre la necesidad de la creación de este registro, el derecho alimentario es un derecho fundamental y humano, amparado por la Constitución”, manifestó el diputado del Frente de Todos Lucas Godoy.

Por su parte, el diputado del radicalismo Julio Cobos se preguntó: "“¿Es necesario tener un Registro Nacional cuando hay uno en la provincia? Sí, porque quien incumple trata de evadir o buscar todos los vericuetos, y lo que queremos es complicarle la vida social, laboral y recreativa a ese deudor alimentario”.

La legisladora del bloque de la Unión Cívica Radical Soledad Carrizo señaló que con la sanción de este expediente aportan "a cortar el círculo vicioso donde la vulnerabilidad del niño es una violencia hacia la mujer, porque el cuidado exclusivo de los niños es de la madre que tiene que salir a trabajar o no puede hacerlo debido a la necesidad de cuidar a sus hijos". En ese sentido, enumeró que "el 97% de los niños viven con su madre", "tres de cada diez no vive con su progenitor" y de estos "solo uno está al día con la cuota alimentaria". En ese marco, concluyó: "Celebro que en esta cámara llegamos a un consenso amplio abordando la verdadera agenda de los ciudadanos y no perdamos energía en otras cuestiones porque es lo que la argentina está necesitando".

A su turno, la legisladora de la Coalición Cívica Paula Oliveto señaló que “el Congreso expresa qué valores como pueblo queremos representar y hoy estamos diciendo que no vamos a mirar para otro lado cuando existe un padre o una madre que incumple con el deber de alimentar, abrigar o escolarizar a un niño o adolescente”.

La presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, aseguró que con esta ley "estamos protegiendo a la niñez y dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica, la violencia moral a la que se expone en la mayoría de los casos a mujeres que deambulan cotidianamente por los juzgados, y víctimas de juicios que demoran muchísimos años que se haga efectivo su derecho".

El único voto negativo fue del diputado de Avanza Libertad José Luís Espert. Si bien consideró que una persona que un deudor alimentario es "un ser execrable", señaló que es "una ley que colisiona con otras y es inconstitucional", ya que señaló que la Constitucional establece que "los códigos procesales quedan para las provincias".

En la votación de los artículos, hubo acuerdos entre oficialismo y los bloques de la oposición se consensuaron modificaciones en el 2, 4, 5, 10 y los incisos C y E del proyecto. Sin embargo, el punto 8 se sometió a votación y fue aprobado por mayoría