Cecilia Moreau reemplazará a Sergio Massa en la presidencia de Diputados

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, oficializó la propuesta para que la diputada reemplace al tigrense. La falta de una posición en común de Juntos por el Cambio facilita la elección de Moreau como la primera mujer en ocupar ese cargo.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, confirmó que la bancada oficialista propondrá mañana en sesión especial a la diputada nacional Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja en reemplazo de Sergio Massa. Juntos por el Cambio no adoptó una decisión formal y unificada por lo que Moreau tiene el camino libre para convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo. El miércoles Massa asumirá como ministro Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

En la previa de esa sesión especial en la que se aceptará la renuncia de Massa como diputado nacional y presidente del cuerpo, en la reunión de la bancada del Frente de Todos Martínez planteará formalmente la propuesta. "Estamos contentos de la decisión porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas", afirmó el santafesino. La banca que dejará libre el tigrense será ocupada por el dirigente social Juan Marino, quien en los últimos días se mostró cerca de Juan Grabois y reclama el salario básico universal.

La voz de Martínez no fue la única que se escuchó a favor de Moreau. Desde el propio massismo el diputado Carlos Selva destacó la experiencia parlamentaria de su par. En diálogo con Radio Provincia, aseguró que "conoce el funcionamiento de la Cámara y el armado de una sesión" y que "es una persona dedicada 100% a la responsabilidad de Diputados".

El Frente de Todos espera una una sesión "serena, tranquila y simple", lo que dependerá también de la postura política que adoptará la oposición, especialmete de Juntos por el Cambio. Según supo El Destape, después de la reunión por la plataforma Zoom se resolvió que la mayoría de la alianza opositiora optará por la "abstención" aunque no es una posición unánime. "La idea es no obstaculizar, el cargo le corresponde al Frente de Todos", resumieron desde la presidencia de uno de esos bloques. Se espera que sea una votación a mano alzada y no nominal, además de que no se necesitan 129 votos ya que la aprobación de la designación se consigue con mayoría simple. "Si gran parte de Juntos por el Cambio se abstiene, Moreau tiene la vía libre", agregaron desde la misma bancada a este portal.

Una de las voces opositoras que se escuchó estos días sobre el tema fue la del presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri: “Mi opinión es que la primera minoría elige el presidente de la Cámara”. En diálogo con Radio con Vos, bregó para que haya "una posición común” entre los legisladores de Juntos por el Cambio, pero su deseo pareciera que no se cumplirá. "La gran mayoría está dispuesta a abstenerse mañana, pero hay algunos que quieren votar en contra", apuntaron sobre el resultado de la reunión de interbloque.

En cuanto al procedimiento, una vez que sean aprobadas las renuncias de Massa (titular de la cámara y diputado) el vicepresidente primero, Omar de Marchi (PRO), presidirá el resto de la sesión y pondrá en consideración la designación del reemplazo. Se espera que Massa presencie el resto de la sesión desde el palco del recinto. Hablarán los presidentes de los bloques y luego se procederá a la votación que, como se espera, consagrará a Moreau presidenta y se sentará en el sillón para concluir el temario del día.

Cecilia Moreau tiene 45 años, es hija del diputado Leopoldo Moreau y desde 2014 está junto a Massa en el Frente Renovador a punto tal que es una dirigente de extrema confianza del tigrense. Desde 2015 es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y en 2019 se convirtió en vicejefa de la bancada oficialista acompañando a Máximo Kirchner, con quien mantiene un muy buen vínculo. Cuando el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner renunció, Moreau puso su renuncia a disposición pero la bancada no se la acepto y continuó en su cargo. También preside la comisión de Legislación General.

De concretarse, la presidencia de Cecilia Moreau no será solo histórica porque será la primera mujer al frente del cuerpo desde 1854 sino también porque será la primera vez que padre e hija repitan ese cargo. En abril de 1989, Leopoldo asumió la presidencia de Diputados ante la renuncia del también radical Juan Carlos Pugliese, quien pidió la licencia en su cargo como legislador para jurar como ministro de Economía.