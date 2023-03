Apertura de sesiones ordinarias 2023: la agenda completa, el paso a paso de la sesión y la advertencia del PRO

El Presidente inaugura este miércoles la Asamblea Legislativa n°141, en medio de la discusión por las candidaturas y con una oposición que tiene bloqueado el Congreso. El PRO amenazó con irse del recinto si Alberto alude a ellos.

En la apertura del nuevo período legislativo de este miércoles se juega el primer plato fuerte de la intensa agenda política que se espera para marzo. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volverán a verse las caras después de varios meses y en medio internas por las candidaturas. Si bien hay mucho hermetismo sobre las líneas del texto presidencial, es difícil que Alberto pueda escaparle al tono electoralista.

El Presidente ingresará cerca de las 10 por la explanada del Congreso y allí será recibido por las dos presidentas de ambas cámaras, Cristina y Cecilia Moreau. Primero pasarán por el Salón Azul, donde Alberto firmará el libro de honor, y después pasarán al recinto para que se constituya la comisión que de inicio a la Asamblea. Se espera que el discurso comience cerca de las 12. Previo a eso, a las 9:30, la Cámara baja va a hacer una recepción especial para los expresidentes de la Cámara que ejercieron en los últimos 40 años. La celebración tendrá lugar en el Salón de Honor y contará con la presencia de Sergio Massa, Emilio Monzó, Julián Domínguez, Eduardo Fellner, Rafael Pascual, Leopoldo Moreau, Eduardo Camaño y Alberto Pierri.

La apertura de la Asamblea también estará marcada por la celebración de los 40 años de democracia y podría ser la primera vez que no asistan los miembros de la Corte Suprema. Al cierre de esta nota los cuatro cortesanos que enfrentan un juicio político en Diputados no habían respondido a la invitación del Senado, aunque algunas versiones apuntaban a que si estarían el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, va haber una haber una delegación "mínima" de los movimientos sociales que acompañe la alocución presidencial. Si bien desde el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular sostuvieron que no apoyan la reelección de Alberto dijeron que si van a tener una mínima representación en las inmediaciones del palacio legislativo.

Una vez que empiece el discurso de Alberto las miradas estarán puestas en cualquier tipo de gestualidad que sobresalga. No solo de la Vicepresidenta si no también de los ministros, gobernadores y legisladores que estén presentes. Según pudo averiguar El Destape, Alberto hará alguna mención a los miembros de la Corte y en caso de que haga cualquier tipo de comentario sobre la oposición, desde la bancada del PRO ya anunciaron que se levantarán del recinto, tal como lo hicieron en 2022. "No habría ningún tipo de problema en levantarse si Alberto comienza a decir mentiras, relato y barbaridades", dijeron a este portal fuentes cercanas a la bancada que dirige Cristian Ritondo.

Sin embargo, esa no es la postura que adoptarían en las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio. "Nosotros vamos a estar, así lo hemos hecho siempre", apuntaron a este portal desde otra de las terminales de JxC. También es posible que con la inauguración del nuevo período legislativo y ante el avance de la agenda electoral, aparezcan diferencias en las posturas de los distintos partidos de JxC. Quizás ahora no todos vean un beneficio en sostener el bloqueo al trabajo parlamentario en un año donde la actividad en el recinto también implica mayor exposición.