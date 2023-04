El Senado confirmó la sesión del jueves y se encamina a aprobar la ley de Alcohol Cero

Los jefes de los interbloques que conforman el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC) y Unidad Federal (UF) acordaron un temario que incluye el pliego de jueces de Santa Fe, la Ley Lucio y el proyecto alcohol cero al volante que generó una grieta en el macrismo.

Los jefes de los interbloques que conforman el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC) y Unidad Federal (UF) acordaron este miércoles un temario que incluye la designación de jueces para combatir el narco en Santa Fe, la Ley Lucio y la Ley de Alcohol Cero que generaba una fuerte grieta en el macrismo. Será este jueves la primera sesión del año del Senado, tras el debate frustrado de hace dos semanas.

En una reunión llevada a cabo este mediodía en el Salón Gris del Palacio Legislativo, que forma parte del despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los senadores del oficialismo y de la oposición decidieron sesionar mañana a las 12.

Al encuentro asistieron los titulares de los bloques que conforman el oficialismo, el formoseño José Mayans, la bonaerense Juliana Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. También sus pares de JxC Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, y los conductores de UF, Guillermo Snopek y Alejandra Vigo.

En el encuentro se acordó tratar entre otros temas ascensos de jueces para las provincias de Santa Fe y Córdoba la ley Lucio de capacitación para personal de los distintos poderes del Estado sobre violencia contra la niñez y la adolescencia y la Ley que prohíbe el alcohol al conducir. También se incluirá en el temario el proyecto de ley del senador Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) que apunta a jerarquizar la carrera de enfermería con capacitación permanente y un nuevo régimen de becas.

La intención de todos los espacios fue avanzar en una sesión que termine con el paréntesis legislativo que se abrió a mediados de noviembre del año pasado y que se agudizó luego que el oficialismo perdiera el quórum por la salida de cuatro senadores que ahora integran la bancada de UF. El 31 de marzo oficialistas y opositores se trenzaron en una disputa sobre el temario que llevaron al recinto y, ante la decisión del oficialismo de hacer votar un apartamiento del reglamento para modificar el orden de los temas, JxC y UF se retiraron y dejaron sin quórum la sesión.

El argumento de los opositores fue que la presidenta provisional del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, interpretó el reglamento y que no correspondía hacer votar un apartamiento del orden normativo, para lo cual se necesitaban los dos tercios de los votos de los presentes, sino una mera moción de orden, con mayoría simple.

Dentro de JxC hay diversas posturas con respecto a la ley de Alcohol Cero. Su principal opositor en el macrismo es el candidato a gobernador de Mendoza (tierra del vino), Alfredo Cornejo. Un senador clave del radicalismo está en contra de la postura de Cornejo. En off a El Destape comentó: "En mi provincia el tema Alcohol Cero funcionó a la perfección. No puedo negarme a debatir algo así. Tenemos que salir de los lobbys locales, sino no podemos salir de los temas centrales. Hay debates transversales. Cuando un tipo mata al volante borracho no le preguntás de qué provincia sos", afirmó.

Y la semana pasada un grupo de seis senadores de la oposición pidieron debatir la ley de Alcohol Cero. Fue una solicitud con la firma de los legisladores Mercedes Valenzuela (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca), Víctor Zimmermann (Chaco), Mario Fiad (Jujuy), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Daniel Kroneberger (La Pampa)

Por su lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebró este miércoles que el Senado "trate y convierta en ley" el proyecto de Alcohol Cero en la sesión prevista para mañana en la Cámara alta, al sostener que se trata de "un reconocimiento a la persistencia de más de 20 años de lucha de familiares de víctimas".

En su Twitter, Moreau escribió: "Esperamos que mañana el Senado trate y convierta en Ley Alcohol Cero al volante, en un reconocimiento a la persistencia de más de 20 años de lucha de familiares de víctimas". "Esta ley es una oportunidad para legislar en pos de un país con menos muertos y heridos en las rutas", añadió la presidenta de la Cámara baja, a poco de conocerse la formalización de la convocatoria del Senado para sesionar mañana, que tendrá como eje el proyecto que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.