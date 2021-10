Parrilli estalló contra Larreta por incentivar el desabastecimiento

El senador nacional apuntó al jefe de gobierno porteño: “Hay empresarios que usan sus empresas, no sólo para ganar cifras desmesuradas y abusivas, sino también intentan perjudicar al Gobierno".

El senador nacional por Neuquén del Frente de Todos, Oscar Parrilli, le contestó a Horacio Rodríguez Larreta, quien planteo la posibilidad de desabastecimiento: “No tienen cara. No se pueden permitir más abusos. No hay motivo para que los precios aumenten”.

Agregó Parrilli en El Destape Radio: “Ellos dijeron que la inflación se solucionaba rápido”, destacó. “Hay empresarios que usan sus empresas, no sólo para ganar cifras desmesuradas y abusivas sino también intentan perjudicar al Gobierno. Son de la oposición. No me llama la atención que Larreta y los dirigentes del PRO no estén de acuerdo".

"Están defendiendo los intereses para los cuales gobernaron de 2015 a 2019”, señaló y agregó: “Son los mismos que evadieron, fugaron y apostaron por una economía de Libertad absoluta. Así terminó Argentina…en default”.

Sobre el congelamiento de precios, Parrilli indicó que “el Gobierno ha tomado una medida muy atinada y muy esperada. Fundamentalmente tiene para evitar una gran dispersión de los precios”. Asimismo, destacó que “hay un proceso inflacionario que viene de la época del Macrismo y que se controló el primer año pero luego vino la pandemia”.

“Hay un sector del empresariado que no le tiembla el pulso para subir los precios y generar una situación muy perjudicial para el bolsillo de los argentinos”, indicó Parrilli y dijo que “en vez de buscar vender más para ganar más, quieren hacerlo subiendo los precios. Hay una acción de muchos vivos, muchos empresarios sin escrúpulos que amenazan y son los responsables de este proceso inflacionario”.

Por otra parte, se refirió a la actitud del ex presidente Macri de no acudir a la Justicia y señaló que “es una vergüenza para la Argentina que un presidente tome la actitud que tomó Macri”. Además, cuestionó que “tiene una caradurez tremenda, típica de un Patrón de Estancia”.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador recordó que “durante sus 4 años cambiaron jueces” y lanzó: “Macri, Pepín Simón y Stornelli son cobardes y cara duras”. En ese sentido, destacó que forman parte de lo que calificó como “la triada de la impunidad”.

“Trabajan para la impunidad, no quieren que se los investigue por todos los desmanes que hicieron”, cuestionó Parrilli. “Lamento la gente que los vota porque más allá de los globos que muestran, atrás está todo esto”, apuntó y remarcó: “Buscan que no se produzcan las indagatorias para que los juicios prescriban”.