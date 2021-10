El gobierno defendió el congelamiento de precios: "Larreta está tratando de hacer mucho daño"

En su primera conferencia de prensa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó: "Lo que nos preocupa es que la oposición política y Horacio Rodríguez Larreta estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población como es el desabastecimiento" en referencia a sus críticas al congelamiento de precios que dispuso el gobierno nacional.

"Pedimos a la oposición que no genere temor, rumores o falsas expectativas porque no nos queda claro si lo de Larreta es un diagnóstico o un deseo", dijo Cerruti. Agregó: "El gobierno trata de resolver los problemas que se le presentan. El estado tiene que poner reglas y cuidar cómo se lleva adelante la formación de precios".

Además, destacó que "el gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga". "La idea de que Rodríguez Larreta primero diga que sí a un acuerdo y después diga que no porque los sectores más duros de su partido digan que no, hace mucho daño pero igual vamos a seguir insistiendo en un acuerdo", cruzó al jefe de gobierno porteño.

por otra parte, Cerruti sostuvo hoy que la ausencia del expresidente Mauricio Macri en la declaración indagatoria de ayer en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan implica una actitud "antirepublicana y contradictoria del discurso" de Juntos por el Cambio.

"La actual vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) fue citada a ocho indagatorias juntas el mismo día y se presentó a todas. Nunca dejó de estar a disposición de la justicia. La actitud del expresidente Macri es antirepublicana y contradictoria con el discurso, pero no nos asombra", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

La Portavoz afirmó hoy que el conflicto en la provincia de Río Negro "lo tiene que resolver la gobernadora" Arabela Carreras, ya que el distrito "tiene fuerzas para poder controlar" la situación.

"Este Gobierno repudia las situaciones de violencia y vandalismo y espera que los conflictos se resuelvan de manera armónica a través del diálogo", dijo en el marco de una rueda de prensa, en la que agregó que el conflicto "es responsabilidad de la gobernadora resolverlo" y pidió que el tema "no sea usado como herramienta electoral para sacar rédito".

Hoy el gobernador, Axel Kicillof, en diálogo con El Destape Radio se refirió al acuerdo de precios de más de 1400 productos de consumo que está llevando el gobierno, y a la ofensiva de Horacio Rodríguez Larreta quien dijo que, por la medida “habrá desabastecimiento”.

“Larreta está contra que la gente pueda comprar alimentos y comer más; lamento que no quiera cuidar los ingresos de los sectores medios”, apuntó. En ese sentido, agregó que “hay un juego político del Pro, Cambiemos, Juntos o como se llame que no quieran cuidar los sectores de los ingresos medios y populares; no sorprende. Es una posición política de que todo lo que hace el gobierno está mal”.