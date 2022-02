Cerruti dejó expuesta a Silvia Mercado en vivo: "Dejen de agitar fantasmas"

La portavoz se enojó por la vinculación del gobierno al comunismo por parte de algunos periodistas.

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, cruzó a la periodista Silvia Mercado, quien le preguntó si le pareció pertinente que el presidente, Alberto Fernández, haya elogiado a los presidente de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping. Sin embargo, cuando la funcionaria le preguntó que elogios tuvo, no pudo dar demasiadas precisiones.

"Con respecto a los elogios desmedidos a Putin y XI Jinping no recuerdo pese a haber acompañado al Presidente en la gira. ¿Cuáles fueron esos elogios? ¿Usted me los puede recordar?", le preguntó Cerruti.

Fuera de micrófono, Mercado intentó explicar su pregunta y luego aclaró: "Con respecto a Xi Jinping hay un elogio al Partido Comunista. No solo él, también el embajador, pero él no es cuestión este momento. Desde mi punto de vista han sido elogios innecesarios y desde algún punto de vista descontextualizados".

Cerruti respondió que la explicación no fue satisfactoria: "con su respuesta no encuentro cuál fue el elogio. Me parece que si se encontró con el presidente y le pareció agradable encontrarse con Putin, es parte de la diplomacia. En cuando al comunismo, si no recuerdo mal también el Presidente hizo una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista que es lo que uno hace cuando llega a otro país".

La portavoz explicó que el mundo es multilateral y que las relaciones diplomáticas deben ser de esa forma. "Es hora de que desde algunos medios, dejen de agitar fantasmas como si estuviéramos viviendo a fines de los años 60 y viviéramos todavía en la Guerra Fría. En realidad estamos hablando de la globalización y de un mundo que cada vez más busca interrelaciones para que sea más justo y equitativo".

Cerruti desmintió una operación de La Nación: "No contestamos rumores"

La portavoz cruzó a la periodista de La Nación, Cecilia Devanna, luego de que dijera que el Departamento de Estado de EE.UU. no recibió de buena manera las declaraciones del presidente Alberto Fernández en Rusia. La funcionaria cuestionó que no haya identificado fuentes en la información y repudió que difunda opiniones sin nombre ni apellido. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de diplomáticos norteamericanos que hayan sentado postura por la gira presidencial.

"Mi pregunta sigue la línea de mi colega Silvia Mercado y tiene que ver con los dichos del Presidente en Rusia y lo que se conoció en las últimas horas de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del Presidente", planteó Devanna al tiempo que se encontró con Cerruti preguntándole "¿un funcionario dijo eso?".

"Es en off, pero es una información de un alto funcionario del Departamento de Estado. Es parte del ejercicio periodístico", respondió la periodista y la portavoz le enseñó que "parte del ejercicio periodístico es que los off dan información que hay que chequear con otras dos fuerzas independientes". "Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo", ironizó la funcionaria.