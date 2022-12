Ara San Juan: Ercolini rechazó la recusación de los familiares de las víctimas

Es a raíz del viaje que compartió con otros magistrados, funcionarios porteños y directivos de Clarín a la estancia del magnate británico Joseph Lewis en la zona de Lago Escondido.

El juez federal Julián Ercolini rechazó la recusación planteada por Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44 muertos en el naufragio del submarino ARA San Juan, a raíz del viaje que compartió con otros magistrados, funcionarios porteños y directivos de un importante multimedios porteño a la estancia del magnate británico Joseph Lewis en la zona de Lago Escondido.

"Rechazaré la recusación articulada por el presentante, ya que no existe un basamento fáctico ni jurídico que sustente el planteo", sostuvo el magistrado en una resolución. El juez recordó que Tagliapietra planteó su apartamiento de la causa en la que se investigan supuestas tareas de espionaje ilegal sobre familiares de víctimas del submarino por parte del Gobierno que encabezó el ex presidente Macri entre 2015 y 2019.

La recusación se basó en argumentos técnicos, al igual que lo había hecho Tagliapietra con el juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, quien también rechazó apartarse de la causa en la que debe intervenir ante la apelación del desprocesamiento de Macri.

"Intenta mi apartamiento a partir de la denuncia que dio origen a la causa en trámite ante la Justicia Federal de Bariloche, la que se encuentra en sus albores; más no observo, más allá de meras alegaciones y conjeturas, que mi intervención en las presentes actuaciones les genere un perjuicio concreto", respondió Ercolini.

El magistrado eludió pronunciarse sobre las circunstancias del viaje junto con otros jueces; el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; y dos ex agentes de inteligencia, por invitación de altos directivos de un grupo empresario de medios.

"No advierto que se vean afectadas las garantías indicadas que ameriten mi apartamiento, pues debe demostrarse la razonabilidad del temor alegado sobre la base de elementos objetivos los cuales no han logrado acreditarse", limitó su respuesta el juez.

El viaje a Lago Escondido generó una causa penal ante la Justicia Federal de Bariloche, que el abogado Tagliapietra invocó argumentando que "resultaba autosuficiente para justificar la causal referenciada" de apartamiento, reconoció Ercolini.

"Las consideraciones realizadas por el presentante no dan lugar a mi apartamiento en la presente causa, en tanto no se observan razones fundadas para considerar un temor de parcialidad de mi parte en su trámite", insistió el juez.

Los audios con parlantes

El bloque del Frente de Todos llevó parlantes al recinto de la Legislatura porteña y reprodujo los audios en los que se escucha al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al jefe de los fiscales, Juan Bautista Mahiques, montando una operación para encubrir el viaje a Lago Escondido.

"Los ponemos porque parece que no los escucharon y no se enteraron. Si no, no se explica cómo no tratamos el pedido de juicio político a Mahiques y a D’Alessandro y cómo Larreta los encubre", expresó la diputada Lucía Cámpora.

“Se trata de la defensa de la democracia. Estamos hablando de mafia o democracia y ustedes están eligiendo la mafia al elegir no discutir el juicio político contra Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques”, agregó Cámpora en un pedido de una cuestión de privilegio al tiempo que agregó: "No entiendo cómo les da la cara después para hablar de seguridad, de democracia, de instituciones, de republicanismo si tienen estos dos mafiosos a cargo de la Seguridad y la Justicia”.