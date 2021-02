La Secretaria de Nivel Inicial de UTE, María José Gutiérrez, denunció que "hubo escuelas con casos COVID confirmados" pero que fueron obligados a asistir de todas maneras para mostrar las clases presenciales.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), la dirigente del gremio docente mayoritario en la ciudad de Buenos Aires indicó que "tuvimos dos escuelas con casos positivos el fin de semana que abrieron igual" y advirtió que "a los padres les dijeron que era mentira que había maestras con COVID y luego les reconocieron que sí".

Asimismo, Gutiérrez señaló que "ayer fue un día de mucha angustia y miedo para los docentes" y focalizó en que "hubo amenazas para dejar sin vacantes a los que no fueran cuando sabemos lo difícil que es conseguir vacante, sobretodo en el nivel inicial".

"Fueron pocos chicos a las burbujas de inicial porque los papás tienen miedo", remarcó la dirigente. Además señaló que "estamos haciendo amparos para que no le saquen la vacante a nadie". "No sabemos si la presencialidad fue del 90% como dice Acuña. En inicial seguro que no", concluyó.

Denuncian que Ciudad amenazó a familias con quita de vacantes si no asistían presencial

La secretaria de prensa de UTE, Paula Gaglignana, denunció que las familias reciben presiones del Gobierno de la Ciudad para que los chicos y chicas concurran a las clases presenciales, sino, se le quitará la vacante. Además, relató lo dispuesto por los plenarios del sindicato ante el inminente inicio de las clases.

"Hemos recibido presiones por parte del Gobierno de la Ciudad y tenemos denuncias de muchísimas familias a las cuales las presionarlos con que les van a quitar la vacante si no van a la escuela", alertó la dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio. Ante esta situación, la representante docente sostuvo: "Resolvimos rechazar el protocolo porque es insuficiente para el regreso seguro y responsabilidad a Larreta y Acuña por lo que pueda suceder en las escuelas" al advertir que "el protocolo no garantiza el cuidado en las escuelas".