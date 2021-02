Tras la reconfirmación de que las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán el 17 de febrero, desde el sindicato docente porteño ADEMYS advirtieron sobre la imposibilidad para que se concrete el regreso a las aulas por la poca claridad de los protocolos que confeccionó el Gobierno porteño y amenazaron con tomar medidas de fuerza.

En diálogo con El Destape Radio, la secretaria general de ADEMYS, Mariana Scayola, advirtió que "no es posible un regreso presencial de clases así. La ministra Soledad Acuña dice que todas las escuelas están en condiciones de cumplir los protocolos y no es así" y acusó al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta de "ya estar flexibilizando los protocolos".

"Decirles a las familias que está todo bien cuando sabemos que no es cierto resulta preocupante", aseveró la dirigente gremial y remarcó que "lo que dice la ministra de Educación no es la realidad con la que se van a encontrar las familias el miércoles". "Nos ponen en riesgo a nosotros y van a poner en riesgo a los chicos", arremetió,

Tras la reunión del ministro de Educación, Nicolás Trotta, con su par de Ciudad, se confirmó que las clases presenciales comenzarán el 17 de febrero en Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Scayola apuntó: "Dicen que los docentes vamos a tener prioridad en el transporte pero la verdad es que hay docentes que se quedan sin subir en los colectivos porque ya vienen llenos, Los pibes van a viajar en transporte. El 30% de la matrícula de CABA van a viajar en medios de transporte".

En ese sentido, Scayola disparó que "todo está armado para que suene muy lindo pero va a generar contagios" y sostuvo que "los protocolos no van a funcionar en las escuelas". Subrayó que desde el Gobierno porteño "no se hacen cargo y les dice a las escuelas que se hagan cargo de cómo implementarlo" y sostuvo que "hay muchas familias que no quieren mandar a los chicos a la escuela para no correr riesgos".

Ante esta situación, la referente de ADEMYS alertó que no descartan que haya medidas de fuerza porque "es mentira lo que dice el Gobierno, esto que proponen no es una presencialidad segura". "Seguramente tomaremos medidas de fuerza. Es mentira la presencialidad segura", sentenció.

Además, la dirigente docente apuntó contra las mala condiciones laborales que atraviesan los trabajadores de la educación y recordó: "Seguimos con los salarios del año pasado y el Gobierno no quiere ni sentarse a hablar".