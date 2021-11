Legisladora del Frente de Todos cruzó a Rodríguez Larreta por los "especuladores inmobiliarios"

Lucía Cámpora aseguró que en la Ciudad quieren avanzar con proyectos inmobiliarios en diferentes sectores. "Se transforma en una inmobiliaria", dijo en relación a la Legislatura porteña.

Cerca del final del año político, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Lucía Cámpora hizo hincapié en cómo funciona la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fin de año y aseguró que "los fines de año la Legislatura se transforma en una inmobiliaria para Horacio Rodríguez Larreta".

La legisladora del Frente opositor en la Ciudad de Buenos Aires aseguró: "Terminaron las elecciones y a los dos días mandaron la convocatoria. Tienen claro que la gente esta en contra, porque si no lo hubiesen hablado en campaña. Y está claro que van a avanzar igual". En charla con El Destape Radio, Cámpora añadió: "Este paquete lo mandan a las chapas para dictaminar y se extendieron, por haber dictaminado después de las 2 de la tarde no deberían poder tratarlo este jueves, no dan los tiempos. Pero sabemos que no les importa".

De esta forma, Cámpora hizo una crítica muy fuerte a la situación que se vive con respecto a diferentes espacios verdes y a la constante gentrificación que se produce en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, disparó sobre la venta de los terrenos de Costa Salguero: "está cuestionada en la Justicia, en primera y segunda instancia. Falta el Tribunal Superior de Justicia, integrado por los amigos de Mauricio Macri".

En su extensa crítica, también hizo hincapié en los aliados que tiene el PRO en la Ciudad y añadió que "el radicalismo la juega de aliado pero son la misma cosa" y, en este sentido, remarcó que "vender la Costanera no tiene vuelta atrás". Por otro lado, aseguró: "Yo vi por primera vez el rio en el amanecer de un boliche privado, no tengo ganas de que esa sea la realidad de nuestra Ciudad cuando podría haber un parque publico, para que como hicieron nuestros abuelo disfrutar de la costanera".

Durante el fin de semana, a raíz de las fuertes lluvias que se registraron n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se provocó el anegamiento en calles, avenidas y autopistas transitadas, es el caso de la avenida General Paz que se encuentra completamente inundada a la altura de Beiró. Asimismo, hubo túneles de Capital Federal que quedaron completamente tapados por el agua. En este sentido, Cámpora añadió: "Una inundación es una situación sumamente compleja para una familia. Claramente las obras que ejecutó el Gobierno de la Ciudad no fueron suficientes. Bastaron las imágenes de ayer para saber que el "no se inunda mas" del ex presidente había sido una mentira más".