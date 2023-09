Comisión de Diputados emitió dictamen sobre proyecto que crea el Plan de Ciencia y Tecnología 2030

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja habilitó que el expediente sea tratado. Manes se enojó con sus propios compañeros de Juntos por el Cambio y Filmus destacó que es un proyecto de "mediano y largo plazo".

La comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Esta iniciativa ya cuenta con media sanción en el Senado y quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara Baja.

El dictamen reunió la firma de los 15 diputados del Frente de Todos, del radical Facundo Manes -presidente de la comisión- y de Danya Tavela, de Evolución Radical, quienes se diferenciaron de la estrategia de los otros 13 integrantes de Juntos por el cambio, que decidieron no asistir a la reunión.

En una encendida intervención de tono más científico que técnico, Manes abrió la reunión: "Durante el proceso de tratamiento de este proyecto algunos no quisieron ni siquiera venir a reuniones informativas; y trabajamos con la convicción de que el plan se podía mejorar antes de llegar al recinto, por ejemplo en definir mejor las misiones del plan, para evitar que se transforme en una enumeración de buenas intenciones", señaló el neurocientífico sobre el trabajo previo de la comisión.

Visiblemente molesto con sus colegas de interbloque que no asistieron a la reunión, continuó: "Si hay algo que nos merecemos los argentinos es un canal de diálogo; se terminó eso de que un sector dice 'es mi política la que prima'. Porque si este no es el momento oportuno, ¿cuál es el momento oportuno?", se preguntó en relación al argumento de Juntos por el Cambio.

Por el oficialismo, Roberto Mirabella, sostuvo: "Tener un plan estratégico en ciencia y tecnología es clave para generar nuevos conocimientos, mejorar la educación y aumentar nuestra calidad de vida. Si logramos convertirlo en ley, generaremos una política de Estado más allá de los gobiernos de turno. Sería un gran paso para la Argentina".

Su compañero de bloque Rogelio Iparraguirre, enfatizó: "A los científicos un gobierno los mandó a lavar los platos; después vino otro que los repatrió; una fuerza política le da rango de ministerio a la Ciencia y otra dice que hay que eliminar ese ministerio; por eso tenemos que buscar una política de Estado en la materia"

Tavela también justificó su acompañamiento al proyecto: "Acompaño este proyecto (Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) desde el convencimiento profundo de que planificar, articular y construir consensos en torno a objetivos claros es poner orden. Es garantizar una mirada de mediano y largo plazo en torno a un función como es la ciencia y la tecnología, vinculada a la producción en pos del desarrollo económico y social".

Con respecto a la decisión de sus compañeros de interbloque de no asistir a la comisión, remarcó: "Soy consciente de que en épocas electorales es difícil discutir cuestiones de fondo pero no podemos dejar supeditadas todas nuestras discusiones de fondo ni nuestras acciones a un resultado electoral. Las elecciones pueden ganarse o perderse, lo que no debemos perder nunca es la intención de transformar la realidad que vivimos.

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, manifestó: “El Plan 2030 va a definir el futuro de la ciencia y la tecnología argentina por los próximos años y es importante abordarlo y tratarlo con este nivel de compromiso”.

El Ministro indicó que al igual que la ley de financiamiento “es una política de mediano y largo plazo”. Respecto al Plan, destacó su abordaje colaborativo: “Hemos hecho más de 50 reuniones para discutir el proyecto y ha tenido muchísimas modificaciones ya que hubo aportes sustantivos. Estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho”.

El ministro Filmus explicó que es necesario “no solo discutir estrategias sino temas puntuales. Este es el tipo de trabajo que tenemos que hacer en el mediano y largo plazo para consolidar la Ciencia y Tecnología como Política de Estado. Es algo muy valioso para la soberanía de nuestro país y el desarrollo de nuestra gente”.

A través del programa, se expresan "diez desafíos nacionales" con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Los objetivos del plan son "erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria".

Además, la iniciativa busca "contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética".

También, el proyecto propone "lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino".

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención. La iniciativa que pone el foco en agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, proyecta una inversión del 0,85 % del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030.

Con información de Télam