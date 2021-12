La noticia que alegró a Cristina Kirchner: "Me hizo muy feliz"

La vicepresidenta compartió con artistas y periodistas su emoción con un discurso.

En un encuentro de fin de año con distintos artistas y periodistas, la vicepresidenta Cristina Kirchner comentó que la noticia del triunfo de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile le dio una gran felicidad y una renovación de la esperanza en el pueblo de América Latina.

"Ayer volví a ser muy feliz por el triunfo de Chile. Por eso escribí eso del pueblo siempre vuelve", afirmó Cristina Kirchner al compartir un brindis de fin de año con figuras como Darío Grandinetti, Dady Brieva, Susana Rinaldi y muchos otros. Ahora, la ex presidenta publicó un video resumiendo lo que fue este encuentro con personas a las cuales felicitó personalmente por su trabajo y les agradeció por estar cerca de ella en momentos difíciles.

Durante su discurso, mencionó la "pesadilla" que se vivió durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri y destacó que hubo "persecuciones y fundamentalmente, endeudamiento, generación de hambre y miseria". Según se pudo ver en el video, Cristina brindó un discurso en medio de la reunión en el que afirmó: "Yo quería estar esta noche con todos ustedes porque son artistas, periodistas, hombres, mujeres de un talento impresionante". "Además de talentosos, tienen un compromiso con el país y con lo que le pasa a todos los argentinos", agregó.

Asimismo, la ex mandataria destacó que quería juntarse con todos ellos para hablar de "las cosas hermosas que hemos podido construir juntos y las que seguramente vamos a seguir construyendo". "Es una noche de encuentros y agradecimiento muy grande que tengo hacia todos ustedes por la forma en la que siempre los he sentido tan cerca de las cosas que me han pasado", agradeció Cristina.

En su presentación, reconoció la importancia de la construcción de Unidad Ciudadana y dijo que "fue el puntapié que permitió reordenar el peronismo y otras fuerzas políticas aliadas y presentarnos exitosamente en el 2019".

Cristina Kirchner felicitó a Gabriel Boric por ser el nuevo presidente de Chile

La vicepresidenta festejó el triunfo de Gabriel Boric en Chile frente a José Antonio Kast, el líder de ultraderecha chileno. Cristina Kirchner sostuvo que "el pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo".

Con un breve mensaje, Cristina Kirchner saludó a Gabriel Boric a través de redes sociales. En el pequeño texto que envió en Twitter, Cristina Kirchner aseguró: "El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve".