Fernández llamó a "distribuir" la riqueza del AMBA para "dar progreso" a todo el país

El Presidente advirtió que Argentina "se dice federal, pero no actúa como tal" porque "concentra mucha riqueza en el centro" del territorio.

El presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y realizó la entrega de diversas viviendas la provincia de Chaco. Allí, indicó que Argentina "se dice federal, pero no actúa como tal" porque "concentra mucha riqueza en el centro" del territorio, a la vez que llamó a distribuir esos beneficios en el resto del país.

Durante el acto en Fuerte Esperanza, acompañado por el gobernador Jorge Capitanich, el jefe de Estado señaló: "El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido". Y sostuvo: "Nosotros tenemos un país que se dice federal pero no actúa como tal. Es un país que concentra mucha riqueza en el centro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, necesitamos distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país".

En la misma línea, el Presidente remarcó: "Yo quiero venir a lugares como el Impenetrable o Fuerte Esperanza para que toda la Argentina vea lo que es la Argentina". A su vez reafirmó que la Nación "no es solo el Obelisco" sino también el resto de las provincias, destacando que las familias del Impenetrable "no paran de trabajar, de producir, de crear, de generar riquezasy de estudiar" a pesar de las condiciones climáticas difíciles; señalando que también "hacen a la Argentina".

Además de destacar la idea de federalismo, Alberto Fernández sostuvo que aunque nació en la Ciudad de Buenos Aires cultivó "un profundo sentimiento de igualdad", por lo que conoce las necesidades de la Argentina y no se siente "en paz" con su conciencia al ver el presente del territorio nacional. "Por eso, cuando llegué al gobierno, dije que quería gobernar con los 24 gobernadores. Nos propusimos poner de pie al país, eso significaba devolverle las condiciones de vida a cada argentino y argentina", sostuvo.

Por otro lado, el máximo mandatario habló de su "obsesión" por crear un ministerio donde una persona pensara "solo en la vivienda de la gente". Sobre esto, subrayó: "Que hoy estemos entregando viviendas aquí demuestra que había un lugar de la Argentina donde los derechos de la gente no eran reconocidos. No hay momento más grato, créanme, que el momento cuando le doy la llave de su casa a una familia". A fines de marzo, habrán entregado un total de 100 mil viviendas en todo el país y más de 80 familias recibieron un hogar.

Tras señalar que el dinero que iba a ser destinado para un acueducto de 500 kilómetros que atraviese a toda la provincia y brinde agua potables a más de 400 mil familias fue utilizado para construir el Paseo del Bajo, se preguntó si realmente era "la prioridad de Argentina" y aseguró que "no todos somos lo mismo en la política, no todo es igual". Y añadió: "Nuestra preocupación son los que peor están, los que más necesitan son nuestra prioridad. No es un slogan de campaña, son acciones que cotidianamente demostramos".

Asimismo, el Presidente destacó el rol del Estado para "promover igualdad entre argentinos" y aseguró que "a diferencia de lo que muchos creen, la Argentina no está condenada a tener un centro rico, un norte pobre y una patagonia olvidada" sino que puede ser un país que integre y le brinde oportunidades a todos por igual. "¿Saben que hace falta? Que nos decidamos a hacerlo, todos tenemos derecho a lo mismo", sostuvo.

"Convirtamos a la Argentina en una Argentina igualitaria porque cuando se les dé la misma igualdad a cada argentino y cada argentina, ese va a ser un país que merece ser vivido. Es la Argentina que todavía nos debemos. Necesito que todos, de una vez y para siempre, nos pongamos a trabajar para el desarrollo igualitario de nuestro querido país", sentenció Fernández.