El gobierno de Chaco y el nacional pidieron que se esclarezca el caso de Cecilia

Jorge Capitanich pidió que los responsables paguen "con todo el peso de la ley".

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se refirió en las últimas horas al caso de Cecilia Strzyzowski y aseguró que generó un "profundo dolor” en el pueblo y pidió “que los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley”. Horas más tarde se expresó también la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien pidió "celeridad" en la investigación y que se actúe con "todo el peso de la ley".

Además, la ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, confirmó en diálogo con TN que el Frente Chaqueño, espacio que lidera Capitanich, hizo una presentación ante el Tribunal Electoral de la Provincia a los efectos de que los entonces candidatos sean excluidos de la lista. "Hoy ya no lo son, entiendo que esas son decisiones políticas que tomó el frente y que tienen que ver con los ejes de la política de género que lleva este gobierno", afirmó Salaza.

El gobernador habló en una conferencia de prensa en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y afirmó: “Es un profundo dolor para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro pueblo”. El mandatario provincial repudió el caso de Cecilia y lo calificó como "un hecho aberrante". El caso de Cecilia fue caratulado en las últimas horas como un presunto femicidio; la joven tenía 28 años al momento de su desaparición.

Además, el mandatario provincial rechazó el uso político del caso y "las campañas de noticias falsas" en torno al tema, al tiempo que destacó la independencia del poder judicial en la provincia, ya que "no ponemos jueces a dedo". Capitanich explicó que hay siete personas detenidas y afirmó que la actuación del fiscal y el fiscal auxiliar es "perfectamente compatible con la gravedad del hecho en sí".

El presidente Alberto Fernández se comunicó por teléfono con Capitanich esta semana para interiorizarse en el caso. Por otro lado, Cerruti compartió este jueves un hilo de Twitter en el que preguntó "¿Dónde está Cecilia Strzyzowksi?" y aseguró que se trata de un caso "atroz" y que reviste una "gravedad extrema". "No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan", dijo.

La pareja de Cecilia Strzyzowsk pidió declarar como acusado del presunto femicidio

César Sena, pareja de la desaparecida Cecilia Strzyzowski y uno de los siete detenidos como acusado del presunto femicidio de la joven de 28 años, a quien buscan desde el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, solicitó ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia durante la madrugada de este jueves desde su lugar de detención en la Comisaría 3ra. de la capital de Chaco. Quedó imputado por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor".

El Equipo Fiscal Especial (EFE), conformado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, a cargo de la investigación, se presentó en la dependencia para cumplir con la medida. Según informó Agencia Télam, aunque no se dio a conocer el contenido de la declaración, fuentes judiciales indicaron que no está previsto que se realicen procedimientos vinculados a sus dichos. "Se juntaron elementos de prueba al expediente que me impiden seguir ejerciendo mi servicio por diferencias irreconciliables con la gente que represento. Tengo mis criterios, una ética profesional, por la que voy a renunciar", dijo su abogado Juan Díaz el pasado miércoles.