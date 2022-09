Pablo Moyano reveló si se va de la CGT

El líder de camioneros contó qué ocurrirá en el interior de la CGT, luego del anuncio de su renuncia. Cuáles fueron los pedidos que le hizo a Alberto Fernández en la reunión.

Pablo Moyano se refirió a su renuncia al cargo de secretario general de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), que ocurrió en medio del conflicto con el sindicato del neumático y la puja salarial de distintos sectores. Según indicó este viernes a C5N, "existen diferencias en todos lados", pero "de ahí a que uno se vaya, no va a pasar".

"No pasa nada. Las diferencias existen en el Gobierno, la oposición, entre periodistas, en el fútbol y en la CGT. Pero nunca estuvo la posibilidad de retirarme, al contrario", sostuvo el sindicalista e indicó que "la CGT tiene que estár presente en todos los conflictos gremiales" y que por eso, él estará al frente ante los conflictos.

Según pudo saber El Destape, la renuncia de Moyano habría sido presentada luego de una reunión del presidente Alberto Fernández con dirigentes gremiales en la Quinta de Olivos a la que no fue invitado.

Del encuentro habían participado los otros dos triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. También estuvieron presentes Gerardo Martínez de la Uocra, José Luis Lingeri Obras Sanitarias y el centauro Andrés Rodríguez, de los estatales de UPCN. No estuvieron presentes los representantes de los estatales de ATE, ni tampoco el referentes de los bancarios y de la Corriente Federal (CFT), Sergio Palazzo.

Luego, aliados dentro de la CGT convencieron al camionero Pablo Moyano de no renunciar a su cargo de secretario general. "No me importa si me invitan o no a una cena. Yo almorcé y cené con Alberto Fernández varias veces. Lo que realmente me interesa es el rumbo socio-económico del país y los trabajadores", fueron las declaraciones de Moyano que transmitieron desde su entorno. Finalmente, el líder de camioneros mantuvo una cena con el Presidente el pasado miércoles por la noche en donde le transmitió varios pedidos para dar respuesta a reclamos de los trabajadores.

Los pedidos de Moyano al Gobierno

Pablo Moyano informó los pedidos que le hizo al presidente Alberto Fernández fueron: un aumento o bono de suma fija para los últimos tres meses del año para aquellos gremios que no pueden cubrir la canasta básica alimenticia, que se aumente el Impuesto a las Ganancias y que se universalice el pago del salario familiar por hijo o hija y que se eleve la escala para que llegue a más trabajadores.

Al consultarle la respuesta del Presidente, Moyano admitió que "coincidió totalmente". "No voy a estár tres años pidiéndole lo mismo. Vamos a pedir una reunión los próximos días para saber qué pasa con estos pedidos", afirmó.