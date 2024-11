Con un solo asiento disponible, el rival que tendrá que vencer Franco Colapinto para sumarse a Red Bull

Colapinto es el favorito de la crítica para seguir en la F1.

Desde su debut en el GP de Italia, Franco Colapinto cosechó muy buenos resultados, pero también se hizo popular en el paddock por su actitud y sus divertidas entrevistas. Todo eso hizo que se cree un anhelo por ver su continuidad en la Fórmula 1 en 2025, algo que se ha convertido en un verdadero dilema para Williams, que este miércoles vio esfumadas las chances de cederlo a préstamo por una temporada a Sauber.

Con la decisión de la escudería suiza de fichar al brasileño Gabriel Bortoleto, la única opción que le queda al piloto argentino es irse a Red Bull, donde Christian Horner ha mostrado interés con su visita al hospitality del equipo de Grove en Interlagos. El problema es que Franco Colapinto no es la única opción que tiene la marca de las bebidas energéticas, que tiene a Liam Lawson ya dentro de su esquema y compitiendo en RB.

De hecho, el neozelandés llegó a Racing Bulls (ex AlphaTauri) como reemplazante de Daniel Ricciardo para las últimas seis carreras, de manera similar a como Franco Colapinto sustituyó a Logan Sargeant. La diferencia es que esto es un examen para Liam Lawson, que no ha tenido buenas actitudes con los pilotos de Red Bull, algo entendible si se considera que su objetivo no es el asiento de RB, sino el del equipo principal.

Eso significaría quitar de la ecuación a Checo Pérez, quizá lo único que podría facilitarle las cosas a Franco Colapinto, puesto que los asientos pasarían a ser dos y no tendría que pelear con el oceánico. Sin embargo, perder al mexicano supondría una pérdida de mucho poder adquisitivo en Red Bull, dado que el piloto cuenta con importantes patrocinadores y también es una manera de captar el mercado latinoamericano en la venta de las bebidas energéticas.

Es posible que ese sea el diferencial de Franco Colapinto, que tiene sponsors de peso para ofrecer a Red Bull y también puede resultar útil desde el marketing de la compañía. Deportivamente, el asunto está parejo, con cuatro puntos para el neozelandés y cinco para el argentino cuando quedan tres fechas en el calendario, pero claro que el pilarense representa una inversión de 20 millones de dólares por parte de Red Bull, según indicó la prensa británica, por lo que “Fran” deberá demostrar que vale la pena ese gasto.

Las tres fechas finales de la Fórmula 1

El campeonato de Fórmula 1 todavía está por definirse entre Max Verstappen y Lando Norris, aunque es posible que todo se defina en el Gran Premio de Las Vegas. El circuito callejero no solo será clave para Red Bull por el campeonato, sino también que servirá de vara para medir a Franco Colapinto y Liam Lawson, dado que ninguno de los dos ha corrido nunca allí.

Distinta es la historia con los circuitos siguientes, Qatar y Abu Dabi. Y es que el neozelandés participó del GP de Qatar 2023, en donde terminó decimoséptimo, mientras que el argentino nunca estuvo en el trazado de Lusail. También Liam Lawson sabe lo que es pilotar en Yas Marina (Abu Dabi) con un Fórmula 1 gracias a las pruebas del 2022, mientras que Franco Colapinto solo ha corrido en F2 en esa pista.