La CGT promete medio millón de personas contra los formadores de precios

En su primera movilización durante el Gobierno del Frente de Todos, la CGT marchará este miércoles desde el Obelisco hasta la Plaza de los Dos Congresos contra los grandes formadores de precios y la especulación financiera. Adhirieron la CTA y las organizaciones sociales de la UTEP.

Luego de algunos días de titubeos, la CGT consiguió unificar una idea en torno a la marcha que se realizará este miércoles. "Es contra los sectores empresarios que generan inflación", afirmó Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la central, coincidiendo con la que venía sosteniendo el camionero Pablo Moyano. En el documento "Primero la Patria" -que ante la ausencia de oradores funcionará como sostén conceptual de la movilización cegetista- se acusa a "la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios" y a "la especulación financiera en búsqueda de una devaluación". De la marcha, que se anticipa muy masiva, participarán también la CTA y las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP.

Será la primera movilización de la central obrera desde el inicio de la gestión del Frente de Todos, por eso arriesgaban que habría 500 mil personas en las calle. Fue convocada casi un mes atrás, ante la aceleración de la inflación que corroe los salarios y las maniobras especulativas de los mercados financieros. Desde los sectores más combativos de la CGT -encabezados por la Corriente Federal de Moyano y el bancario Sergio Palazzo- exigían una actitud más activa de la central en defensa de los trabajadores y terminaron empujando el anuncio de una movilización. Pero no la convocaron para julio, como ellos pretendían, sino para este 17 de agosto, invocando espíritu sanmartiniano. Lo curioso fue que desde entonces se inició una extraña discusión acerca de los motivos de la convocatoria.

"No es contra nadie", avisó entonces el estatal Andrés Rodríguez . "Buscamos interpelar a la dirigencia política en su conjunto", consideró el secretario general Héctor Daer. Sólo Moyano, más cercano a las ideas del kirchnerismo, insistió desde el vamos que se trataba de una protesta contra los formadores de precios, incluso proponiendo que la marcha debía pasar por las sedes de entidades empresariales como la AEA o la UIA. No prosperó. La marcha, convocada a partir de las 15, irá desde el Obelisco hasta la Plaza de los Dos Congresos para evitar cualquier interpretación equívoca. Pero Moyano terminó ganando el debate motivacional porque Acuña al final admitió que la movilización será contra alguien. "Va a ser masiva, con mucho entusiasmo, para que nos den respuesta y contra los formadores de precios", resaltó en diálogo con El Destape Radio.

El documento firmado por los tres secretarios generales y por el secretario de prensa y del sindicato del Seguro, Jorge Sola, habla de una inflación que alcanzó "niveles intolerables" y propone una política antiinflacionaria "con amplio consenso social". Reivindica las paritarias libres como el ámbito que "va a posibilitar recomponer el poder adquisitivo salarial" y propone un gran "acuerdo nacional" sobre políticas de Estado. Incluso cierra con un "profundizar la grieta solo nos conduce al abismo".

Lo de las paritarias hace referencia a la otra discusión que permanece abierta en la cúpula sindical. Los sectores combativos del central coinciden con la propuesta que se impulsa desde el kirchnerismo para que el Gobierno otorgue por decreto un aumento salarial de suma fija que sirva para recomponer los salarios más bajos, los más perjudicados por la inflación récord de los últimos meses. Pero los dirigentes de línea dialoguista -representados por Daer, Acuña, Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri- insisten en que la reapertura de las paritarias es suficiente para mantener los sueldos actualizados. No quieren la suma fija porque les quita protagonismo político y, argumentan en privado, complica la pirámide salarial de muchos gremios que ingresarían en una situación de turbulencia interna. La discusión quedó expuesta este martes durante la emisión de Navarro 2023 en El Destape Radio.

"Estoy de acuerdo con una suma fija que no esté atada a ninguna paritaria, que sea para recuperar el poder adquisitivo", sostuvo el secretario general de la UOM, el kirchnerista Abel Furlán, durante el programa. Minutos más tarde salió Carlos Acuña, que mostró diferencias con la posición de Furlán. Por un lado, consideró que la suma fija estaba bien para algunos gremios, pero que la CGT no emitiría opinión en ese sentido. "Cada gremio discute su paritaria, así que cada gremio resuelve. La CGT no apoya una suma fija", puntualizó. Agregó que "la CGT no discute salarios, apoya lo que hace cada gremio".

En los próximas días el ministro de Economía, Sergio Massa, tomará alguna decisión respecto a la recomposición salarial. La semana pasada, la conducción cegetista -sin Moyano- cenó con él reservadamente en sus oficinas de avenida Libertador. Massa escuchó su argumento sobre este punto pero no les adelantó qué decisión tomará, que por otro lado tendrá que consensuar con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner. Una postura intermedia -que la CGT acepta- es que se otorgue un bono de suma fija por única vez que se tome a cuenta de las paritarias. Habrá que esperar para ver qué posición gana.

A la marcha de este miércoles adhirieron la CTA y las organizaciones sociales del Frente de Todos, que seguro harán un aporte importante a la movilización. Sin los vaivenes que mostró la conducción cegetista, desde la central que encabeza Hugo Yasky sostuvieron desde un primer momento que se trataba de un acto "para frenar a los que especulan y atentan contra el pueblo" y llamaron a concentrarse desde el mediodía en 9 de Julio y San Juan. Las organizaciones nucleadas en la UTEP -que se movilizaron días atrás por San Cayetano- volverán al centro porteño en "repudio de las operaciones especulativas y de las remarcaciones promovidas por las empresas formadoras de precios". El Movimiento Evita, que orientan Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, y Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez, se reunirán en 9 de Julio y Avenida de Mayo.

No habrá palco ni oradores, sólo la difusión del documento. En desafío, las organizaciones de izquierda de la Unidad Piquetera anunciaron que se movilizarán a la Plaza de Mayo, en una nueva protesta contra el Gobierno. En las últimas horas hubo contactos discretos para evitar que las columnas se crucen y posibles incidentes.