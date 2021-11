La advertencia de la CGT a la oposición: "Vamos a estar en la calle para defender al Presidente si lo atacan"

El recién reelecto como secretario General de la CGT, Carlos Acuña, se refirió a esta nueva etapa de la central obrera: “Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para sacar al país adelante, vamos a defender la democracia”.

El recién reelecto como secretario General de la CGT, Carlos Acuña, se refirió a esta nueva etapa de la central obrera: “Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para sacar al país adelante, vamos a defender la democracia”.

En El Destape Radio, Acuña dejó en claro: "La CGT va a estar en la calle para defender al Presidente si lo atacan". Asimismo, aseguró: “La deuda con el FMI es una deuda que hay que pagar. Hay que tratar de negociar para no condicionar el hambre y las necesidades de la gente. Sería bueno saber dónde está la plata que le pidió Macri al Fondo".

Sobre la oposición, afirmó: “¿Vidal de dónde es? ¿De la provincia o de Capital? El radicalismo está volviendo a surgir. Ellos tienen poca voluntad de sentarse y buscar el bienestar del país junto con el Gobierno”. Además, manifestó: “La oposición tuvo cuatro años de gobierno sin pandemia, que no tuvieron ni un problema. Si la gente no tiene poder adquisitivo, no hay producción. Cuando asumió el gobierno de Macri, el sector de Massa lo acompañó en las medidas que iba a implementar. Luego era un ventajista. Primero lo utilizó y después lo pateó”.

Se refirió a esta nueva etapa de la central obrera y contó: “Ahora depende de cada uno de los integrantes de este nuevo consejo directivo el poder mantener la unidad”. En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical afirmó: “Cada gremio tiene la posibilidad de discutir sus salarios en paritaria. Cada sector sabe hasta dónde avanza. Hay diferencias entre los sectores”.

Sobre la marcha del Día de la Militancia, Acuña indicó: “Es para darle un respaldo al gobierno, para decirle que los trabajadores están de acuerdo en que haya un diálogo social, que haya un acuerdo también con la oposición. Nosotros estamos por la unidad del Frente de Todos. Nos gustaría que haya elecciones internas en todos los niveles. El movimiento obrero no fue consultado para el armado de las litas. Las PASO hace que la militancia se mueva más. No como hacen los políticos mostrándose que fueron a la casa de un vecino”.

Este martes el presidente Alberto Fernández recibió a la cúpula de la Confederación General del Trabajo -CGT- y a los principales referentes de los movimientos sociales en su despacho de Casa de Gobierno. Durante el encuentro celebrado en los despachos de Casa de Gobierno, el secretario general le trasladó al mandatario la idea de convocar a una movilización a Plaza de Mayo para el 17 de noviembre, tres días después de las elecciones generales. En el marco del día de la militancia, la central apunta a “volver a festejar”, y apuesta a “rescatar” una jornada con historia.

Por su parte, el nuevo Secretario Gremial de la CGT, Mario Manrique, se refirió a la renovación de las autoridades de la central obrera y señaló que "la conformación de la CGT trató de abrazar a todos los sectores de la mejor forma posible".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente puntualizó que "se conformó una CGT muy plural y ahora hay que caminar". Asimismo remarcó: "Decidimos volver a participar en la conducción de la CGT porque cambió el país y tenemos que estar unidos". "Nos agarró una pandemia y el gobierno popular no pudo traccionar todo lo que había pensado", indicó Manrique. Además puntualizó: "La marcha del miércoles 17 de noviembre será en respaldo a este gobierno". "Nos preocupan los movimientos de la oposición si refrenda los resultados de las urnas y eso tenemos que enfrentar", indicó el dirigente de SMATA.

Además afirmó: "La oposición se anima a decir que si el presidente tiene problemas los van a profundizar para que se vaya antes y nosotros vamos a garantizar la gobernabilidad". "Los republicanos dicen que un presidente se tiene que ir antes, parece que tengo que leer los libros de vuelta", señaló.

Además agregó: "A veces discutimos si nos dan más o menos lugares en las listas pero lo importante es que estemos sentados en la mesa donde se deciden las cosas". Y concluyó: "Tenemos la tarea de darle lugar en el mundo del trabajo a 5 millones de argentinos y eso no se logra de la noche a la mañana".