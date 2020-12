"No acompaña": Pablo Moyano disparó contra la cúpula de la CGT

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió a su situación judicial y advirtió que la causa de la cual fue sobreseído fue "ordenada" por el ex presidente Mauricio Macri y ejecutada por su entonces ministra, Patricia Bullrich. También, cargó contra la Confederación General del Trabajo y su poco acompañamiento al Gobierno nacional.

"Nosotros fuimos los primeros que salimos a la calle contra la reforma laboral. Ahí comenzaron las causas y las escuchas telefónicas. A mí, me armaron una causa por asociación ilícita en Independiente. Fue por orden estricta de Macri, con el brazo ejecutor de la señora Bullrich, el fiscal Escalera, la gobernadora Vidal y el fiscal Conte Grand”, aseveró el dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio. Destacó que "después de 3 años y medio de investigación, la jueza dictó el sobreseimiento total”.





En tanto, Moyano valoró que "el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para mantener las paritarias libres, para darle subsidio a los que no tienen trabajo” y advirtió que "el sector empresario no pasó lo mismo. La primera semana de pandemia, Paolo Rocca echó a 1500 trabajadores”. “Muchas empresas han aprovechado la pandemia para achicar costos”, alertó.

En ese sentido, el referente de Camioneros cargó contra la centra obrera al subrayar que "la CGT no compaña. Se reúnen con AEA, con Clarín, con Mercado Libre. Eso no ayuda a los trabajadores" y los acusó que "son los que alientan la flexibilización laboral y la rebaja de salarios” . "Antes de mitad de año la CGT tiene que tener una nueva conducción", reclamó.

En tanto, sobre el sistema sanitario Moyano indicó "las obras sociales atendemos a 19 millones de personas, un poco menos de la población. Son injustamente criticadas" y consideró: "No veo mal la propuesta de Cristina de reformular el sistema de salud. Primero que paguen las deudas con las Obras Sociales”.

“Si no fuera por las Obras Sociales, estaría saturado el sistema de salud. Dan todo tipo de coberturas pese al déficit. Vas al sistema privado, si debés dos o tres meses no te dan ni una Bayaspirina”, aseveró y remarcó que "ni bien empezó la pandemia, muchas organizaciones gremiales pusieron a disposición sus clínicas y hoteles a disposición de muchos argentinos que no son afiliados”.