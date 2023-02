Polémica por la población de La Matanza: qué dice PBA de los números del Censo 2022

Desde la oposición realizaron denuncias mediáticas respecto del crecimiento poblacional en La Matanza, según las cifras parciales del Censo. En la provincia de Buenos Aires esgrimen lo contrario.

Luego de que se conocieran parcialmente los resultados del Censo 2022, desde la oposición realizaron denuncias mediáticas en relación al crecimiento poblacional que tuvo el partido de La Matanza. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, peor también el diputado nacional y anotado entre los que quieren ir por la gobernación de Buenos Aires, cristian Ritondo, salieron a denunciar una supuesta manipulación de la herramienta.

En particular, Valenzuela afirmó a través de sus redes sociales que "se confirma que la población de La Matanza en el Censo 2010 fue adulterada". Al respecto, escribió: "Pasó de 1.775.816 en 2010 a 1.837.774 en 2022. La población 'proyectada' para 2022 era de 2.374.149. Ahora empieza el camino para recuperar los recursos que perdimos los demás municipios durante 12 años".

Sin embargo desde el gobierno provincial opinan lo contrario. Sobre la cantidad de habitantes de La Matanza, fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que "la población del municipio en 2022 subió muy parecido a otros distritos como Hurlingham, Lanús, San Isidro y Morón. No hay indicios de sobreestimación de los datos de Matanza 2010". Además, afirmaron que "el supuesto 'salto' en dicho Censo también puede obedecer a una bajísima cobertura del Censo 2001".

Respecto de la denuncia de Valenzuela en particular, agregaron que "no hay nada formal sobre su pedido, ni carta, ni presentación, nada". De esta manera remarcaron que "quiere hacer campaña, es una cuestión política y no nos vamos a prestar a eso".

Por su parte, Ritondo afirmó que "el kirchnerismo estafó a los bonaerenses para regalarle más coparticipación a su amigo Fernando Espinoza". En un comunicado firmado por otros diputados nacionales por la provincia, legisladores bonaerenses, intendentes y dirigentes ritondistas aseguraron que con los números del 2010 "los habitantes debieron tener una tasa de crecimiento anual del 3,9% a partir de 2001". Con el último número conocido esta semana, que denota un ritmo anual de crecimiento del 0,2%, apuntaron que "La Matanza crecía más en un año entre 2001 y 2010 que en todo el período 2010-2022". Tras definir lo que consideraron como "una maniobra kirchnerista" que rechazaron, sentenciaron: "La estafa asciende a los 34.000 millones de pesos de fondos ilegítimamente recibidos por La Matanza entre 2011 y 2022".

El crecimiento población de la Provincia

El director de Estadísticas bonaerense, Diego Rusansky, analizó los resultados del Censo y destacó el aumento en zonas con estilo de vida "más relajado". En declaraciones a Radio Provincia dijo que "en el último tiempo la Provincia creció más o menos como la media del país" y explicó que, en la actualidad, tiene "un millón 900 mil personas más en comparación con el censo 2010".

En tanto, Rusansky precisó que "el primer cordón del conurbano tuvo un crecimiento bajo, el segundo cordón un crecimiento más moderado y el tercero un crecimiento impresionante". Por su parte, "los dos partidos que más aumentaron su población fueron San Vicente y General Rodríguez, así como los partidos de la costa, con Pinamar y Mar Chiquita con más del 50%, y también Tordillo y La Costa”.

En ese marco, el funcionario analizó que "la gente se va a vivir a zonas más relajadas respecto del raid que tenemos en las grandes ciudades todos los días”. El funcionario también explicó que los nuevos datos del Censo permitirán tener más argumentos para afirmar que "la ley de coparticipación es vieja porque usa montos fijos, no tiene en cuenta el nivel poblacional".

"En la Provincia vive el 38,2% de la población del país, aportamos el 35% del PBI y tenemos un montón de necesidades", por lo que "se requiere un mayor presupuesto para hacer los gastos necesarios que permitan mejorar la vida de la gente", argumentó. También informó que "creció la construcción de viviendas, bastante por encima de la cantidad de la población en la Provincia, sobre todo en la zona de quintas y de temporada".

Finalmente adelantó que "todos los meses el INDEC va a sacar informes específicos y para mediados de año vamos a tener los resultados definitivos". Ello "nos permitirá tener datos relacionados a la identidad de género, como saber cuántas personas trans y no binarias viven en el país", lo que servirá para "saber si la ley laboral de cupo travesti-trans tiene el alcance necesario".