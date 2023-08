La operación del macrismo para sacar a una jueza clave de Casación y su decisión de seguir

La jueza Ana Figueroa, que este miércoles cumplió 75 años, informó al Consejo de la Magistratura que el presidente solicitó extender su designación y la comisión de Acuerdos del Senado emitió una resolución favorable en ese sentido por lo que quedará a la espera de la culminación de ese trámite. Seguirá en el cargo sin tomar decisiones. Por qué y cómo planea la oposición sacar a la magistrada que interviene en los casos Memorándum, Hotesur y Cuadernos, entre otros.

La jueza Ana Figueroa, integrante de la estratégica Cámara Federal de Casación Penal, cumplió 75 años este miércoles, y el macrismo y sus aliados montaron una operación para intentar desbancarla del cargo. La jueza informó este mismo miércoles al Consejo de la Magistratura que el proceso para continuar 5 años en el cargo está en trámite y muy avanzado en el Senado. ¿Qué resta? Que su pliego sea aprobado por el plenario de la Cámara Alta, donde la oposición impide que eso suceda. El macrismo opera para que Figueroa deje el máximo tribunal penal del país ya que no responde a sus intereses e interviene en los casos Memorándum, Hotesur y Cuadernos, entre otros. Se trata de una jueza clave para el futuro de causas emblemáticas de persecución.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura (y de la Corte), Horacio Rosatti, suscripta el 9 de agosto, Figueroa hizo saber a los consejeros que cumplió ese día 75 años y recordó que ya está en trámite el proceso para poder extender su mandato 5 años más. Informó que el presidente Alberto Fernández solicitó extender su designación y que la comisión de Acuerdos del Senado emitió una resolución favorable en ese sentido por lo que quedará a la espera de la culminación de ese trámite.

Según el escrito, al que accedió El Destape, Figueroa comunicó que el Presidente “remitió el mensaje 2023-55-APN-PTE al Honorable Senado de la Nación, solicitando ‘el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar un nuevo nombramiento’” y que dicho mensaje “se encuentra en estado parlamentario” con “resolución favorable por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación”. Explicó que por esa razón se encuentra “en espera de la culminación del trámite”.

Lo que realizó Figueroa no debiera sorprender a propios ni a extraños porque es algo habitual en tribunales. De hecho, hay distintos antecedentes en la materia. Sobre todo, a partir de la Resolución 521/2017 del Consejo de la Magistratura, que se aplicó en otro casos. Uno de ellos es el caso de Luis Imaz, quien logró continuar como magistrado del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 “hasta tanto se expida la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación”. Otros casos son los Silvia Mora de Recondo, pareja del exjuez y exconsejero Ricardo Recondo –vinculado a la oposición-, y Juan Carlos Bonzón.

Según esa resolución, los jueces de 75 años “que posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento.” Es la situación de Figueroa, quien dejó de firmar como presidenta de la Casación para evitar planteos de opositores. Quedó en estado provisorio hasta que su trámite culmine en el Senado.

En los mentados casos de Imaz, Mora de Recondo y Bonzón, la oposición no hizo la alharaca que está haciendo con la situación de Figueroa. ¿Por qué? Porque Figueroa no responde a sus intereses y tiene un perfil progresista.

Se trata de la jueza que denunció presiones del macrismo (declaró como testigo en la causa de la Mesa Judicial PRO sobre la visita de un enviado de Mauricio Macri a su despacho) e interviene en casos paradigmáticos del Lawfare como Memorándum con Iran y Hotesur/Los Sauces, dos causas que fueron cerradas pero podrían reabrirse si así lo determina la Cámara de Casación. Figueroa hace tiempo que dejó sus votos en esos dos casos. Pero la sala I que integró hasta este año, que ocupó la presidencia del tribunal, nunca resolvió esas causas. Sus colegas de sala Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no se expidieron sobre el tema. Por lo que ahora esos casos podrían ingresar en una nebulosa. ¿Petrone y Barroetaveña podrían sacar una resolución sin los votos de Figueroa? De darse ese escenario, ¿podrían convertirse en nulas esas resoluciones?

Figueroa también intervino en la causa Fotocopias de los Cuadernos donde dejó en claro que los testimonios de los arrepentidos no eran legales porque no fueron registrados por medios técnicos idóneos. En aquella ocasión quedó en minoría pero dejó asentada la farsa que se estaba tejiendo con esas declaraciones.

En otro de los casos paradigmáticos de persecución que intervino y logró derribar fue el de Dólar Futuro donde junto a sus colegas resolvió sobreseer a todos los acusados y evitar el juicio.

Por todos estos antecedentes, el macrismo presiona para correrla del cargo y obstaculizó el tratamiento de su pliego (junto al de otros jueces) en el Senado.

En diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá, el 8 de agosto Macri pidió a senadores aliados al peronismo que no den quórum para que se trate su pliego. De eso depende que Figueroa siga de forma firme en el cargo. “Les pido a tres senadores: (Guillermo) Snopek de Jujuy, (Edgardo) Kueider de Entre Ríos y (Alberto) Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la patria y que no dejen que nombren esos jueces militantes", dijo Macri en el estudio de TN.

Esto provocó la reacción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, presidenta del Senado, que advirtió en Twitter: “¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione? Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa. Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue”, cerró.

Ahora, la situación de Figueroa en el Senado quedó atada a lo que suceda el domingo en las PASO. Porque la definición que resta en la Cámara Alta es meramente política.