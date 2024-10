Otra renuncia en el Gobierno y ya van 82 funcionarios eyectados de la gestión Milei

Hay otra renuncia en el Gobierno y ya van 82 funcionarios de alta jerarquía eyectados de la gestión de Javier Milei. Se trata del mendocino Omar De Marchi. Era el Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, que hacía de enlace entre la Casa Rosada y el Congreso.

De Marchi ahora asumirá como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Dejará su cargo actual en Balcarce 50 el 1º de noviembre para ingresar a realizar su nuevo rol en la empresa estatal.

El mendocino era cuestionado desde el debate de la Ley Bases. Nunca pudo cumplir su rol, que fue ocupado por otros actores que entablaron las negociaciones en el Congreso.

De hecho, en la mesa chica de Milei esperaban que deje su cargo después de la obtención de la Ley Bases. Sin embargo, Milei decidió sostenerlo.

El Presidente y el ex diputado y candidato a gobernador de Mendoza mantienen un buen vínculo, confirmado por los círculos íntimos de ambos. Suelen almorzar juntos en la Casa Rosada.

El lugar de De Marchi dependía de Jefatura de Gabinete. Pero nunca cosechó buena relación con los dos jefes de ministros que hubo: ni con Nicolás Posse ni con Guillermo Francos. "Fue un funcionario que no funcionó", decían en la Rosada.

Un entornista de Milei dijo además sobre ese cargo, que por ahora no tiene reemplazo: "Es un lugar que no sirve para nada y no queremos que exista más. No nos sirvió, porque en los hechos terminaron negociando otros funcionarios y no él", dijo esta fuente a El Destape.

Con esta renuncia de De Marchi ya van 82 funcionarios de alto rango que son expulsados del Gobierno, según el conteo que sigue el politólogo Pablo Javier Salinas.

La última había sido hace una semana. Se trató de Gladys Humenuk, quien fue corrida de su cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa por orden de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Para despejar rumores, el Gobierno ratifica que quiere el Presupuesto 2025

El Gobierno tuvo que salir a ratificar que apoya el Presupuesto 2025 y que el Presidente quiere tener la ley de leyes aprobada. Sucede en medio de rumores que indican que iría "para atrás" y que está interesado en no aprobarlo.

Es que según afirman en Casa Rosada, al Gobierno le "conviene" no aprobarlo. "Seguimos manejando los números a discreción y encima si el Congreso lo rechaza será toda culpa de ellos y no nuestra. Nos cierra para nuestro relato", aseguró un hombre clave del oficialismo a El Destape.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas de Balcarce 50 que están al tanto de las negociaciones en el Congreso insistieron: "Queremos tener el Presupuesto porque lo presentó el Presidente en septiembre. Nosotros queremos aprobarlo", dijo a este portal una persona que oficia de nexo entre el Congreso y la Rosada.