Kulfas presentó su renuncia: qué dice la carta que le dio a Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al ahora exministro de Producción. En su carta de renuncia, Kulfas habló de la interna en el Frente de Todos y cruzó a Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al ahora exministro de Producción, Matías Kulfas, tras su salida del Gobierno. En su carta de renuncia, Kulfas ratificó declaraciones radiales que concedió tras el acto por los 100 años de YPF en las que apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la interna en el Frente de Todos.

"Fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que 'utilizar la lapicera' para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA", afirmó.

Kulfas aseguró que uno de sus desafíos "era generar un marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta". Sobre eso, sumó: "No es un tema menor: el sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de más de US$ 30.000 millones. Una vez más, los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo".

Además, denunció que esa situación "demoró la posibilidad de un nuevo marco normativo, donde el proyecto de Ley quedó en el olvido y fue reemplazado por un decreto que puso algo de racionalidad". Asimismo, describió que "se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones".

Sobre la actualidad, dijo: "El bajo crecimiento, la inestabilidad macroeconómica, la pobreza y la falta de justicia social no son una condena sino el resultado de no haber tenido esta mirada estratégica, de estar siempre pensando en la coyuntura y en las mezquindades de corto plazo. Podemos revertir esta situación, no tengo ninguna duda. Los ejemplos señalados no hacen más que confirmarlo".

"Para finalizar, hay mucha gente a la que quiero agradecer, porque si esta tarea se pudo llevar a cabo no fue por acciones aisladas ni iluminados, sino porque pude conformar un gran equipo de trabajo y porque pude interactuar con grandes equipos de gobierno. Mi primer agradecimiento es para mis colegas del gabinete económico, con los cuales pudimos coordinar numerosas acciones. En tiempos muy difíciles, fue mucho lo que pudimos lograr trabajando con Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Cecilia Todesca, Mercedes Marcó del Pont, Claudio Moroni y Miguel Pesce. Les deseo lo mejor para lo que viene: son gente honesta, talentosa y patriota", cerró su carta.

Kulfas tuvo que presentar su renuncia el sábado luego de que se filtrara un off de su equipo de comunicación a los periodistas donde cruzaba a Cristina Kirchner tras el acto del viernes por YPF en Tecnópolis por las chapas del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta.

El sábado, la vicepresidenta salió a cruzarlo con un comunicado de Energía que cruzaba las versiones del equipo de Kulfas. Alberto Fernández salió a apoyarla públicamente y le pidió la renuncia al ministro. Ese día terminó con la confirmación de que el nuevo ministro de Producción será Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente del Frente para la Victoria en 2015.

Tras este cambio de fichas, Fernández viajará mañana a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Lo ofreció el cargo telefónicamente. Scioli agradeció y espera poder resolver temas pendientes en Brasil.

Hoy en Casa de Gobierno, Kulfas dijo: "Vine simplemente a ver al presidente, al jefe de Gabinete y a la Secretaria de Legal, Vilma Ibarra", dijo a su salida en una improvisada conferencia de prensa a periodistas. Aseguró que el diálogo con el mandatario "fue bueno".

Kulfas además agregó: "Vine a darle un abrazo al Presidente con quien tengo un afecto personal y a traerle la renuncia, me parecía que era mejor además del trámite formal", dijo luego de la reunión.