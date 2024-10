Jorge Yoma visitó a Guillermo Francos y reclamó fondos adeudados de Nación a La Rioja

El apoderado de la lista con la que Ricardo Quintela compite en la interna del Partido Justicialista, Jorge Yoma, visitó este lunes la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de abrir negociaciones por la deuda que mantiene la Nación con La Rioja. Según detallan, la misma es de 320 millones de dólares, correspondientes a tres meses de la administración de Alberto Fernández y a los casi once que lleva Javier Milei.

Según apuntaron desde la provincia, le pidieron a Nación que dé inicio al giro de lo adeudado que para la provincia representa "el 40% de los recursos del presupuesto provincial". En la red social X, Yoma sintetizó: "Hoy mantuve una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en mi condición de abogado del Estado Riojano, por la demanda interpuesta ante la Corte Suprema por la deuda de U$S 320 millones que la Nación mantiene con la provincia (Art 83 Presupuesto Nacional 2023/24)".

El encuentro se da en medio de la interna por la conducción del PJ y que mantiene enfrentados al riojano con Cristina Kirchner. Tanto del lado de Quintela como de Yoma no hubo coincidencia respecto de a instancias de quién se dio la reunión. Desde Jefatura de Gabinete le confiaron a El Destape que "no hablaron del PJ" y que ambos "son viejos conocidos". Sí reconocieron que abordaron "temas de La Rioja" aunque específicamente sobre el reclamo de fondos precisaron que "se tomó nota del reclamo" aunque no pronunciaron una solución al respecto.

En cuanto al reclamo, de acuerdo a la medida cautelar presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la que accedió El Destape se observa que La Rioja reclama "la suma de $ 9.300.000.000 debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) prevista por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023" y también "la suma de $ 47.000.000.000" actualizada por el Índice de precios del mismo organismo a través de la coparticipación o "en 12 cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024".

La advertencia de Quintela a Milei

Lo llamativo del encuentro es que se enmarca en plena disputa interna por el PJ. Aún así, el propio Quintela quiso disipar cualquier especulación al citar un posteo compartido por el presidente Javier Milei, el cual teñía de incertidumbre la visita de Yoma. "Milei, sé que es difícil pedirle que deje de jugar con las redes, pero lo que sí le voy a pedir es que no se meta en las internas ajenas, mucho menos en las del peronismo. Del peronismo nos ocupamos las y los peronistas. Usted ocúpese de gobernar que bastante mal lo está haciendo", apuntó.

Los apoderados de la lista de Quintela habían presentado un recurso donde pidió la suspensión de "todos los plazos y trámites en el marco del proceso electoral"; que se convoque a los apoderados de su lista y la que encabeza la ex presidenta Cristina Kirchner a fin de "acordar la conformación de una nueva Junta Electoral con representación igualitaria" y que la Junta oficialice la lista “Federales, un grito de corazón” para que pueda presentarse a elecciones, dado que sus listas fueron observadas por supuestas inconsistencias en los avales.

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) rechazó este domingo un recurso presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y resolvió no oficializar la lista "Federales, un grito de corazón" por "no reunir los requisitos reglamentarios". Además prohibió suspender el proceso electoral estipulado para el 17 de noviembre.