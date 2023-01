El Gobierno suspendió más de 154 mil planes Potenciar Trabajo

La ministra Victoria Tolosa Paz dio detalles sobre la finalización de la auditoría del programa. Quienes no validaron su identidad perderán el beneficio desde marzo.

El Gobierno anunció la suspensión de planes para 154.441 personas beneficiarias del Potenciar Trabajo. La información la dio a conocer la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien dio detalles sobre la finalización de la auditoría del programa. Este universo no será dado de "baja" automáticamente sino que tendrá una instancia para informar sus datos.

Igualmente, quienes no validaron los datos cobrarán el 50% del plan el 5 de febrero, ya desde marzo no lo cobrarán más si no regularizan su situación. Tolosa Paz ratificó que el objetivo de su gestión es "ordenar y transparentar" el Potenciar y quedó acreditado con la validación que algo más de 1.500.000 personas continuarán recibiendo el beneficio. Quienes fueron validados correctamente cobrarán el 5 de febrero.

Con estos datos 1.210.571 personas validaron su identidad y cobrarán normalmente el beneficio. El impacto fiscal del 11,3% del total cuyo beneficio quedó "suspendido" tiene un impacto fiscal para enero de 2.500 millones de pesos. Hoy el Potenciar Trabajo es de $30.976, por lo que estas casi 155 mil personas cobrará el 5 de febrero 15.488 pesos.

"Datos precisos que nos dan cuenta que el Estado, con este proceso de validación, no solo tiene un idea y vuelta con el titular del programa sino que esta información nos va a permitir volver con toda la fortaleza a redireccionar el esfuerzo presupuestario que fortalezca la capacidad educativa y laboral del pueblo", expresó Tolosa Paz. De los 1.210.571 titulares del Potenciar Trabajo, 1.134.472 lo utilizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias, 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y 29.628 están finalizando sus estudios formales.

Se trata así entonces del final de la prórroga para validarse y cobrar el Potenciar Trabajo. No habrá más altas, había adelantado la ministra el mes pasado. La validación de datos fue anunciada por Tolosa Paz el pasado 22 de noviembre cuando expresó: “El objetivo central de este procedimiento es conocer más para llegar mejor, y rediseñar las políticas públicas en favor de quienes no tienen ingresos ni empleo registrado”.

Desde Casa de Gobierno, hoy Tolosa Paz expresó: “Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguiríamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo: 1.210.571 personas, hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado su identidad y nos han dejado una cantidad de respuestas que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorarles la vida”

En noviembre, Tolosa Paz dio de baja 2.243 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por haber incurrido en irregularidades. La cifra representaba un 0,3 por ciento del total de personas. La funcionaria llamó a "no desvirtuar este gran programa por un 0,3 por ciento de personas que han abusada de llegar al Ministerio de Desarrollo Social sin tener necesidades ni penurias por no tener ingresos".

La funcionaria ese día se refirió a un informe de la AFIP que advirtió por presuntas irregularidades e inconsistencias en el padrón de quienes perciben este plan social. Tolosa Paz discriminó que del total de bajas había 2.098 que compraron dólar ahorro y 145 que realizaron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito.

Había informado Tolosa Paz que en los últimos 26 meses 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo consumieron "U$S 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito" y estimó que estos consumos "pueden ser atribuidos a licencias de acceso a plataformas de entretenimiento online". A su vez, "145 personas realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107". En ese sentido, informó que instruyeron "la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo".