Discurso de odio: un grupo violento atacó la Casa Rosada con antorchas

Con palos incendiados y bombas de estruendo intentaron atacar la Casa de Gobierno. "Al kirchnerismo cárcel o muerte", decían las pancartas que llevaron. Ocurre pocos días después de la denuncia penal contra Roberto Navarro por denunciar las consecuencias del discurso de odio en los medios.

Un grupo de manifestantes con palos incendiados atacó la Casa Rosada y quemó imágenes de Cristina Kirchner en la noche del jueves. Se trata de la manifestación física de los discursos de odio que alertó Roberto Navarro, quien fue denunciado penalmente por un grupo de periodistas de La Nación + por alertar las consecuencias de incentivar este tipo de conductas y que ocurre a solo dos semanas del ataque a la camioneta que transportaba a Sergio Massa para asumir como ministro de Economía.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron a El Destape que se trató de 70 personas que además de llevar palos incendiados arrojaron huevos a la Casa Rosada. "Personal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) trataron de disuadirlas arrojándoles agua desde el interior del vallado", indicaron.

Los manifestantes no cedieron ante el intento de disuasión y arrojaron palos y bombas de estruendo dentro del perímetro de la Casa de Gobierno. La situación llevó a que se forme un cordón para detener el ataque y puedan controlar la situación. "Algunos manifestantes se retiraron del lugar, continuando protestando alrededor de 40 personas con actitud pacífica", informó la policía.

En las imágenes se vio a personas con carteles de diferentes reclamos como la salida de Viviana Canosa de A24, las retenciones al campo o la vacunación contra el coronavirus. También se puede ver a una mujer con un traje a rayas que simula ser presidiaria y que tiene la inscripción 6-7-8, en referencia al programa que se emitió hasta 2015 en la Televisión Pública. En las redes hay videos de la quema de imágenes de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo.

Los manifestantes cantaron "Cristina, basura, vos sos la dictadura" y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo". También había banderas que decían "Revolución Federal", una agrupación que pide dinero en las redes sociales para movilizarse contra el gobierno y que tiene como lema: "Si dios no demanda, la patria lo hará. No importa la ideología, importa la patria".

La cuenta en Twitter Revolución Federal muestra que la convocatoria a la Casa Rosada se venía gestando desde hacía varios días. En la cuenta también muestran el ataque a periodistas bajo la amenaza de "van a correr". En las imágenes se observa a Diego Brancatelli, Romina Manguel, Pablo Duggan y María O´Donell.

En las últimas semanas recrudecieron los ataques con discursos de odio. Al ataque a Sergio Massa en su asunción como ministro de Economía, se suma el violento escrache a Diego Brancatelli en Corrientes y a Pablo Echarri a la salida de un teatro. El periodista Roberto Navarro alertó por el crecimiento de los ataques y pidió terminar los discursos de odio que desde los medios ligados a la oposición generan violencia en la sociedad. Como respuesta, la operadora macrista Silvina Martínez, que representa a Luis Majul, y el periodista Eduardo Feinmann presentaron dos denuncias judiciales contra el director de El Destape.