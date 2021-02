Este miércoles al mediodía, Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Piparo, se realizará una pericia psicológica en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte en La Plata.

El marido de la legisladora bonaerense macrista está preso desde el 9 de enero y acusado de “doble homicidio en grado de tentativa”, tras haber chocados a dos jóvenes en la madrugada del 1 de enero, arrastrarlos más de tres cuadras y haberse dado a la fuga. Carolina Piparo iba en el asiento del acompañante cuando ocurrió el hecho.

Marcelo Peña, el nuevo abogado tras la renuncia al caso por parte de Fernando Burlando y Fabián Améndola volvió a pedir que se realice una pericia accidentológica oficial y una ampliación de la pericia mecánica.

El abogado defensor detalló que poseen un “informe por un perito de parte de la pericia accidentológica”. Con dicho estudio, Peña detalló que “la embestida fue con una velocidad final de 25 kilómetros por hora, con esa velocidad resulta imposible que Buzali tenga intenciones de matar”.

Sobre la pericia mecánica remarcó que pidió ampliar el informe tres veces: “Hicimos por tercera vez el pedido de ampliación del informe en el que los peritos oficiales no se expidieron sobre si la moto tenía luces o no y dejaron asentado en el informe que no lo hicieron por cuestiones de salubridad, es decir, hicieron un informe a distancia”.

Más denuncias

Días atrás, Carolina Piparo fue denunciada por “incumplimiento de deberes de funcionaria pública”, ya que tras haber abandonado a dos jóvenes que, junto a su marido Juan Ignacio Buzali, atropellaron en la madrugada del 1 de enero, la legisladora es también secretaria de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata.

Martin De Vargas, abogado de Luis Lavalle, uno de los dos motociclistas atropellados, denunció por el delito incumplimiento de deberes de funcionaria pública: “Cuando su marido Juan Buzali atropella a Lavalle y al menor que lo acompañaba, se representó la existencia de víctimas llegando a pensar incluso que habían matado a alguien”, expresó el letrado.

Además afirmó: “En su rol de funcionaria pública Píparo nunca procuró asistencia para las víctimas, no llamó nunca al SAME, en sus llamadas al 911 posteriores a que su marido intentara matar a dos chicos inocentes nunca pidió una ambulancia, sólo se preocupó por ella y su marido”.

El hecho

En la madrugada de año nuevo, Carolina Píparo sufrió un robo en la puerta de la casa del suego, en calle 17 entre 44 y 45, La Plata. Horas más tarde y, camino a la Comisaría Primera de La Plata para realizar dicha denuncia, el matrimonio comenzó a perseguir a un grupo de motos que “confundió” con motochorros.

En la persecución dos jóvenes resultaron heridos y fueron abandonados por la funcionaria pública. El hecho ocurrió entre las 2.59 AM y las 3.09 AM en calle 21 entre 39 y 40.