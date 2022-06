El Gobierno le ofreció la Embajada de Israel a la ex titular de la AFI

El canciller Santiago Cafiero le confirmó a El Destape que Cristina Caamaño es la elegida del presidente Alberto Fernández. Se espera su respuesta.

El presidente Alberto Fernández le ofreció a la ahora extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño ser la nueva embajadora argentina en Israel. La noticia fue confirmada por el canciller Santiago Cafiero a El Destape, en el marco de la participación de la comitiva oficial en la Cumbre de las Américas.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, Cafiero agregó que esperan la respuesta de Camaño para un cargo que quedó vacante tras la salida de Sergio Urribarri, condenado por corrupción. Caamaño viene de dirigir la AFI desde el comienzo de la gestión del Frente de Todos, pero el lunes, cuando Alberto Fernández prorrogó por cuatro meses la intervención de ese organismo, se definió que esa tarea pasará a depender de Agustín Rossi, quien vuelve al Gabinete después de haber renunciado al Ministerio de Defensa para ser candidato en la última elección en la provincia de Santa Fe.

Cafiero dio la noticia desde Estados Unidos luego de que se barajaran varios nombres para su reemplazo. Aún queda pendiente el lugar vacío en Brasil que dejará Daniel Scioli tras su arribo al Ministerio de Producción por la renuncia de Matías Kulfas.

El canciller bajó del avión hoy y se fue rápidamente a la reunión de cancilleres antes de la apertura en la Cumbre de las Américas. Allí lanzó un duro discurso contra la OEA. En diálogo con El Destape adelantó: “Fue la oportunidad que teníamos de expresar lo que veníamos sosteniendo desde hace tiempo, que es una organización que perdió legitimidad, que persigue una agenda que no es de la región y luego se termina de convalidar esto con su accionar el golpe de estado en Bolivia, una vez que toma esa actitud penosa la OEA”.

Sobre esto, siguió: “Un testimonio es la CELAC, un mecanismo que tiene ámbito de diálogo que la OEA no tiene. Nosotros respetamos todas las opiniones, la institución así como está es una institución que no tiene futuro”. Además, Cafiero aseguró que “Argentina no se va de la OEA. Argentina promueve la integración en cada uno de los foros que participen”.