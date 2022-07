El Gobierno salió a cruzar a la Mesa de Enlace: "Es por reclamos que ya están resueltos"

Desde la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, hasta el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, pusieron voz y letra a la respuesta del Poder Ejecutivo contra un sector del campo, unido a Juntos por el Cambio.

El Gobierno Nacional salió en conjunto a cuestionar el paro de la Mesa de Enlace, que cuenta con la complicidad de integrantes de Juntos por el Cambio. "Es por reclamos que ya están resueltos", respondieron desde el Poder Ejecutivo.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, calificó de "político" el cese de comercialización que realizan hoy las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace, y advirtió que el reclamo por la falta de gasoil "está fuera de discusión" porque "ya está solucionado". "Tenemos claro que estos paros son políticos. Son decisiones que toman las patronales de la Mesa de Enlace", dijo esta mañana Cerruti en declaraciones a la radio AM530.

La funcionaria señaló que "los temas que ellos ponen en la mesa son temas como el del gasoil que efectivamente se tienen que mejorar y que ya tuvo un pico de tensión aproximadamente un mes atrás cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en la importación, pero eso ya está solucionado".

En ese marco, Cerruti dijo que le llamó la atención "sostener un paro con un reclamo con un tema que ya está solucionado" y reiteró que "siempre estos paros son políticos porque son decisiones que toman la entidades, que no están ni bien ni mal, son decisiones políticas". No obstante, insistió que "en este caso en particular ya están hablando de temas que están fuera de la discusión" y mencionó que "cuando estaban en discusión esos temas lo venían hablando con el Ministro de Agricultura", Julián Domínguez. "Es uno más pero esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días", concluyó la Portavoz de la Presidencia.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy antes de entrar a la Casa Rosada que el Gobierno "no está de acuerdo" con el cese de comercialización que realizan las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace, al considerar que esa protesta "no conduce a nada" y aseguró que el Ejecutivo "siempre tiene las puertas abiertas para el diálogo".

"No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas", subrayó Manzur al formular declaraciones esta mañana, cuando ingresaba a la Casa Rosada.

Las entidades que componen la Mesa de Enlace llevan a cabo hoy una protesta por la falta de gasoil que se verifica en algunos puntos del país y que incluye un cese de comercialización y actos a la vera de varias rutas. "Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero felizmente esto se ha ido resolviendo y además hay una serie de medidas en materia de provisión de gasoil que se han ido tomando", remarcó Manzur.

En ese sentido, el funcionario aseguró que "todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de Gasoil a lo largo y ancho del país". Por eso, el jefe de Gabinete sostuvo que "la idea es seguir trabajando y el diálogo siempre está abierto porque el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, está en una interacción permanente" con las entidades que agrupan a los productores rurales. "La puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo. Queremos incrementar la producción. Esta es la postura que tenemos", insistió Manzur.

Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace realizan este miércoles una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil y con la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica". La convocatoria contempla la realización de concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior, sin que inicialmente existan previsiones de cortes en la circulación vehicular. Los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, estarán en Gualeguaychú, donde se realizará una movilización y asamblea sobre la ruta 14, en horas del mediodía.

Ayer, en un comunicado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que "este es un momento de cooperación" y que "la confrontación paraliza", y consideró que "el estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la Mesa de Enlace".

El diputado nacional del Frente de Todos y vicepresidente de Apyme, Eduardo Fernández, cuestionó el cese de comercialización que hoy llevan adelante las entidades que conforman la Mesa de Enlace al sostener que ese sector se convirtió en "un brazo político de un sector de la oposición".

Fernández hizo referencia de esta manera a la medida que llevan adelante las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace, que realizan hoy una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil -pese a que la propia Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) habló ayer de una situación de "alivio"- y con la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".

En declaraciones a AM 530, el legislador consideró que los sectores que hoy encabezan la protesta "en política juegan con los que no están de acuerdo con el rol redistributivo del Estado pero no levantaron la voz cuando el país se endeudaba", en referencia a la deuda por U$S 44.000 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró: "La situación ha cambiado y mucho, los movimientos en términos de capacidad para comprar tickets de vuelo son terribles; la situación del campo, que está con el lockout, es casi chistosa, nunca tuvieron los niveles de reconocimiento de políticas públicas y de funcionamiento de este momento”, planteó Fernández. Dijo también que la gestión tiene “demasiados elementos para mostrar”, aunque consideró: “Hay una caterva de odiadores que solamente pretende multiplicar una mentira, que les va bárbaro”.

Además, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, se refirió al paro del campo y señaló que “es inentendible que hagan un paro. Sólo se entiende por la miopía de los dirigentes de la Mesa de Enlace”. En diálogo con El Destape Radio, el dirigente peronista señaló que “es un reclamo injusto, para una sociedad que viene de una Pandemia, en una Guerra y lo está haciendo el sector que más ha ganado”.

El macrismo, con la Mesa de Enlace

Distintos referentes opositores de Juntos por el Cambio (JxC), entre ellos los diputados nacionales Rogelio Frigerio y Diego Santilli y la senadora nacional Carolina Losada, estarán presentes hoy en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, en el marco de la protesta de la Mesa de Enlace.

Santilli confirmó la presencia de la oposición en ese acto que encabezarán al mediodía los dirigentes de las principales entidades agropecuarias y consideró que las políticas oficiales sobre ese sector están "a contramano de lo que le mundo necesita".

En declaraciones a CNN Radio, uno de los precandidatos a la gobernación bonaerense por la provincia de Buenos Aires, señaló, al referirse a ese distrito que "de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, el 94% tiene actividad agroindustrial". Asimismo, explicó que "el 40% de las exportaciones agroindustriales salen de la provincia", y consideró que "hay algo estructural del desarrollo del campo que no se está acompañando".