Alberto Fernández recibirá el miércoles a la Mesa de Enlace

Después de sus declaraciones sobre las retenciones, el presidente Alberto Fernández recibirá el miércoles 10 en la Casa de Gobierno a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. La reunión se dará en Casa Rosada y fueron convocados los dirigentes de las organizaciones más preponderantes del campo.

La reunión con los integrantes de estas asociaciones del campo está prevista para las 15:30. La convocatoria alcanzó a los de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

En una entrevista publicada el domingo, el mandatario remarcó que él "necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden hacer es trasladar a los argentinos los precios internacionales". Además, agregó: "Ellos no producen en dólares". Ante esta situación, sostuvo que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta".

Incluso, el domingo circuló una declaración del presidente en la que sostiene que está "a favor de la mesa de los argentinos" y que los empresarios "tienen que entender que son parte de la Argentina". Por último, también advirtió: "Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este momento".

La reunión con los dirigentes se dará luego de que se conozca una reunión con los representantes del autodenominado “otro campo” y manifestó su compromiso con la democratización de la tenencia de tierras, los derechos campesinos y respaldó el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra.