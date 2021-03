Pablo Moyano: "Macri fue el más inútil de todos, superó a De la Rúa"

El Secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cruzó al expresidente Mauricio Macri, quien lo acusó a él y a su padre de ser "extorsionadores". El dirigente gremial aseguró que “ha sido el presidente más inútil que tuvo nuestro país desde la vuelta de la democracia, superando a De la Rúa”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente gremial cuestionó que “ni siquiera hizo mención al 24 de marzo y el repudio a la Dictadura” y rotuló que “es impresentable”. “La mafia la generaron ellos, persiguiendo a los dirigentes que no pensamos como ellos”, advirtió.



Además, volvió a apuntar contra la Mesa Judicial del macrismo. Destacó que “apretaron al Juez Carzoglio” y focalizó que “el personaje siniestro de Macri no me va a perdonar que nosotros nos opusimos a la Reforma Laboral”. “Lo que diga este tipo me tiene sin cuidado”, remarcó Pablo Moyano. Además advirtió: “Que vaya a una empresa de camioneros y pregunten qué piensan de los Moyano”. Asimismo cuestionó que Macri “habla como si fuera un estadista. La gente va a repudiarlo en las urnas en octubre”.

“Está todo saliendo a la luz. Tendríamos que tener una Justicia más activa contra los inventos y las persecuciones”, puntualizó. Asimismo, señaló que “se inventan causas y temas para desprestigiar a los dirigentes”. Y cuestionó a la derecha: “Son todos lo mismo. Odian a los trabajadores, vienen por la Reforma laboral y por bajar las Jubilaciones”.

Sobre la suba del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, Pablo Moyano apuntó que “es un proyecto que viene desde las organizaciones gremiales”, y destacó que “lo ideal hubiera sido que se elimine la cuarta categoría” pero remarcó que se trata “de un avance”.

Por último, indicó que “nos preocupan los aumentos de los alimentos” y destacó que “pese al esfuerzo que está haciendo el Gobierno, no se puede acordar nada con los empresarios”.