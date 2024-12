La amenaza de Moyano al Gobierno: "Que me vengan a buscar"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió al Gobierno nacional que él es el "responsable" de "alentar" a los trabajadores a no perder "sus objetivos" y pidió que si quieren ir contra el gremio que "lo lleven en cana" a él. "Yo no me voy del país, me quedo acá. Si me quieren venir a buscar que me vengan a buscar", afirmó, y alertó que si el miércoles próximo no hay un aumento para los camioneros habrá un paro nacional del sector.

Moyano se pronunció así al dar por terminado el Congreso Ordinario de Camioneros, donde anunció que el gremio está "en estado de movilización" y anunció un paro nacional si el miércoles no hay aumento salarial. "Si el miércoles no dan una respuesta voy a decir a cada uno de los secretarios generales cuál es la medida que vamos a tomar y cuánto van a durar las mediadas. Si no dan el aumento que corresponde, vamos al paro nacional", remarcó.

Durante su discurso, Moyano subrayó que "el camión depende de quien lo conduce" y que tiene decidido "cumplir el objetivo" que se propuso el gremio. "El objetivo de los trabajadores es un aumento de salario como corresponde y con la dignidad que merece. Soy el responsable", agregó durante el Congreso realizado en Hotel Intersur, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, y en clara alusión al Gobierno nacional, el sindicalista planteó que "si creen que se ha hecho algo malo que lo lleven en cana a "Moyano". "La señora Patricia Bullrich o quien sea, yo soy el responsable, yo aliento a los trabajadores a no perder su objetivo. Yo no me voy del país, me quedo acá. Si me quieren venir a buscar que me vengan a buscar", advirtió.

Cristina asumió en el PJ con palo a la CGT: "Paraba en esa época"

La ex presidenta Cristina Kirchner asumió como titular del Partido Justicialista (PJ) con chicanas a la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras leía una tapa del diario Clarín de 2015, mostró una noticia que anunciaba un paro de la central obrera y expresó, entre risas: "Paraba en esa época".

El acto de asunción de la ex Vicepresidenta de la Nación fue en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Allí, cuestionó el discurso que el presidente Javier Milei dio en la cadena nacional que hizo el martes con motivo del a aniversario de su llegada a la Casa Rosada. "Hoy lo presentan como un experimento, como algo nuevo. Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. Es la cuarta experiencia de valorización financiera que tenemos", explicó.

Asimismo, se refirió a la detención del senador Edgardo Kueider mientras intentaba ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar. "No hay antecedentes en nuestra historia de un legislador preso en Paraguay detenido en comisión infraganti de delito", opinó, antes de explicar que Kueider fue "doblemente clave" en la aprobación de la ley Bases: primero en la comisión y luego en el tratamiento en el recinto.