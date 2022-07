Chino Navarro: “Tenemos que dejar de criticarnos y de operarnos entre nosotros"

El dirigente del Movimiento Evita hizo alusión a su posible renuncia del Gabinete. "Si me toca salir, saldré, aunque al principio me toque el ego", subrayó.

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, analizó los cambios de gabinete del Gobierno nacional tras la designación de Sergio Massa como titular del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. En este marco, aseguró que en el momento en que le "toque salir", lo hará y destacó al mismo tiempo al "jugador que pide la pelota cuando las papas queman y no se borran ahora".

"El principal requisito que hay que analizar para sumar a alguien al gabinete primero es el valor y después el criterio político", remarcó Navarro en diálogo con Futurock respecto a la llegada de Massa al Ejecutivo. Recientemente, afirmó que con esa designación, el presidente Alberto Fernández busca “poner en la cancha a los mejores hombres y mujeres” que tiene el Frente de Todos (FdT).

El dirigente del Movimiento Evita destacó, en medio de la crisis económica, al "jugador que pide la pelota cuando las papas queman y no se borran ahora". En tanto, hizo una autocrítica y sostuvo: "Los dirigentes deberíamos ponernos más en línea con nuestro pueblo y nos iría mejor. La salida es con el pueblo protagonista". “Tenemos que dejar de criticarnos y de operarnos entre nosotros", apuntó.

En este sentido, hizo referencia a su rol en el Gabinete y remarcó: "Hace mucho que hago política y me ha tocado entrar y salir". "Somos privilegiados los que hacemos lo que nos gusta. Si me toca salir, saldré, aunque al principio me toque el ego, después hay que seguir", aclaró sobre una supuesta renuncia.

Por último, hizo referencia a la situación social y económica del país y enfatizó en la necesidad de generar empleo. "Si la inversión social sigue aumentando nos coloca en un lugar de no retorno, hay que hacer inversión productiva. Los planes sociales tienen que ser trabajo", remarcó.

"No se puede tener una macro ordenada pero 50 o 60% de pobreza como países vecinos", completó.

Salario Universal

En cuanto a la posibilidad de implementar un salario básico y universal, el dirigente del Movimiento Evita opinó recientemente que “es una idea positiva” que debe debatirse, y se mostró en favor de establecer una escalera” para que los trabajadores de la economía informal “empiecen a tener de menor a mayor derechos”. “Hay un 50 por ciento de los trabajadores de la economía popular que están por fuera de la ley. Tenemos que tener la audacia de dotarlos con derechos”, enfatizó en radio AM750.