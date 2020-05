Mario Cimadevilla reveló que Mauricio Macri lo mandó a apretar en el caso AMIA

Tras de la publicación de un audio donde la ex vicepresidenta Gabriela Michetti presiona al entonces titular de la UFI AMIA, Mario Cimadevilla, el protagonista del los datos clave: los nombres del apriete del macrismo.

"El Gobierno de Macri pedía por los fiscales Mullen y Barbaccia y por el Fino Palacios" y "Macri, a través del ministro Garavano, me pedía que fuera para atrás en el caso AMIA", fueron algunas de las frases explosivas de Cimadevilla a El Destape Radio.



En ese sentido, Cimadevilla indicó: "Los abogados de la unidad AMIA tuvieron varias dificultades con el ministro Garavano porque permanentemente eran hostigados, les decían que no preguntaran tanto".

Además, agregó que "Michetti era vicepresidenta cuando me mandó el audio". Sobre esto, afirmó: "En la indagatoria de José Barbaccia no le fue muy bien y a lo mejor Michetti pensaba decirnos a nosotros porqué no le fue bien".

Asimismo, el ex funcionario aseveró: "Yo dije esto cuando me fui. Hice un informe al presidente". Sobre la reacción dentro de Cambiemos, remarcó: "El único que me expresó su solidaridad fue Sappia. Ni Negri, ni Naidenoff se preocuparon". A lo que sumó: "La doctora Carrió denunció esto ante la Oficina Anticorrupción y pidió el juicio político de Garavano por estos mismos hechos".

Además, el dirigente radical denunció: "Después de que denuncié esto, a los pocos días que me fui de la Unidad AMIA, entraron a mi casa", "A la señora que trabaja en mi casa la interrogaron no por dinero sino por mis papeles de trabajo. Y estuvieron 1 hora en mi computadora y la rompieron", "Yo denuncié todo estando Macri de Presidente" y "Yo denuncié la falta de interés de Macri por investigación del atentado a la AMIA".