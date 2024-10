Leopoldo Moreau presentará dos denuncias contra Patricia Bullrich

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leopoldo Moreau anunció el martes que presentará dos denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que ella le dijera que tuviera "cuidado" con sus expresiones y sugerido que había cobrado coimas hace 30 años de parte del fallecido empresario Alfredo Yabrán.

Al defender el presupuesto en la comisión homónima, la funcionaria salió al cruce del diputado de UP, que la estaba cuestionando y disparó: "¡Pará flaco! ¡Callate vos, caradura!". "¿Querés que te cuente de la plata de Yabrán que cobraste vos acá, caradura?", arremetió, y luego señaló con tono intimidatorio: "Cuidado, cuidado".

En un video publicado en sus redes sociales, Moreau anunció que presentará en tribunales dos denuncias contra la ministra, una por calumnias e injurias y otra por coacción y amenazas. "Como se incomodó por muchísimas preguntas que le hicimos acerca de su forma de actuar, y todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter", arrancó el diputado opositor mirando a cámara.

"En primer lugar me amenazó. Me dijo ‘tené cuidadito’. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave", advirtió. "Y además lo hace sobre un diputado nacional, porque esta coaccionando para que yo no actúe como la constitución me permite actuar. He decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y por amenazas", indicó.

En tanto, Moreau sostuvo que Bullrich "se puso nerviosa" al ser interrogada "por todos los desmadres y atropellos que ha cometido, desde justificar que una chiquita de diez años haya sido gaseada, hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios que hace 40 años no se producían en democracia en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación". "Entonces pretendió arremeter por una calumnia. Dijo: ‘yo te conozco, sé que recibiste plata de Yabrán cuando fuiste diputado’", apuntó.

"En aquella época, así como ella ahora es fanática de (Javier) Milei, ella era fanática de (Domingo) Cavallo. Yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo en la que puse al descubierto un gran negociado que se llamó el acuerdo IBM-Banco Nación", relató el diputado de UP. "Logramos la detención de los coimeros del Banco Nación que eran todos funcionarios de Cavallo. Logramos la recuperación de esa dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares", rememoró.

Moreau recordó que "todo terminó con todos estos coimeros presos y uno que apareció ahorcado en los terrenos de la Ciudad Universitaria". "¿Que pasó? Cavallo y sus fanáticos, entre quienes se encontraba Patricia Bullrich, para tratar de tapar eso, dijeron que eso estaba promovido por Yabrán, en el momento en que se peleaban Yabrán con Cavallo", siguió Moreau con su relato.

En ese sentido, ratificó que se presentará en tribunales para radicar las dos denuncias mencionadas. "Yo no le tengo miedo a nada. He atravesado etapas de dictaduras militares. No le voy a tener miedo a estos mamarracho. Pero no deja de ser una amenaza muy preocupante de alguien que es cultora de la violencia y que encima ahora Milei le ha dado el monopolio de la violencia estatal. Así que Bullrich: van dos denuncias", remató.

Con información de Noticias Argentinas