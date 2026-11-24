Patricia Bullrich no solo tiene como objetivo meterse en la pecera a disputar votantes desencantados de La Libertad Avanza, sino también convertirse en referente, en paraguas y en contención de aquellos dirigentes que apostaron por la orilla violeta y que, a poco de las elecciones, se encontraron con un verticalismo y sectarismo extremos que los dejaron afuera de todo. El caso de Mariano Campero es el ejemplo más concreto de una estrategia que el bullrichismo comenzó a cranear hace meses, en plena guerra con la modalidad de conducción de Karina Milei.

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El jueves mantuvo un encuentro con el propio Campero, diputado nacional, y con Pablo Macchiarola, intendente del municipio tucumano de Yerba Buena. La reunión ocurrió el mismo día en que el legislador decidió renunciar al bloque de La Libertad Avanza y formar un monobloque, una decisión que se basó en un presunto acuerdo entre Lisandro Catalán, referente libertario, y el gobernador Osvaldo Jaldo que lo dejó sin nada. Esa problemática ya la había esgrimido a principios de noviembre, en un mitin de Bullrich con legisladores propios. En ese entonces no había anticipado la ruptura, pero finalmente la concretó.

Lo que está detrás de esos movimientos no es nuevo. Hace meses, el bullrichismo empezó a notar que la forma de conducción libertaria iba a dejar muchos heridos en el camino en cada una de las provincias, y que allí habría una excelente oportunidad para sumar dirigentes detrás de la figura de la senadora: ser la referente de los desestimados por La Libertad Avanza y ganar capital político en cada territorio. En definitiva, las listas no se llenan solas y son muchos los renglones a completar.

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Una estrategia que se complementa con la necesidad de contener al electorado desencantado de Javier Milei por no registrar mejoras en su economía, por no percibir empatía y por ser espectadores de las constantes rabietas presidenciales. Un votante que apuesta al diálogo y el consenso, a dejar de lado los enojos y los insultos para buscar soluciones concretas. Un trabajo concentrado en pescar votos posibles para ganar volumen y peso político para encarar una mesa de negociación.

Limitada en su movilidad por razones personales, Bullrich no suele alejarse de la Ciudad de Buenos Aires. Una restricción que, sin embargo, no le impidió profundizar los lazos con dirigentes de todo el país. Por su despacho transitan referentes, militantes y legisladores de distintas provincias para mantener encuentros políticos con la senadora y analizar la situación de la Argentina, de sus distritos y del armado referenciado en la exministra. Solo en los últimos días recibió a políticos de Santa Fe, La Rioja, Mendoza y Tucumán, por citar algunos casos.

No deja de sorprender en su entorno la enorme cantidad de pedidos de reuniones que recibe de forma periódica. Una de ellas fue con Néstor Majul, el senador provincial mendocino que encabeza Gordivinos, un ciclo de “conversaciones que van más allá” que este miércoles publicará una entrevista con Bullrich. En esa charla, la senadora reflexionó sobre su rol en LLA: “Hoy no tenés partidos, no hay partidos. Hasta que un partido sea partido, tarda mucho. Entonces, más que una afiliación, yo diría ‘yo estoy de este lado del mostrador’. Del lado de la República, del lado de una economía capitalista que, por supuesto, atienda la problemática social”. O sea, no se trata de partidos sino de ideas, proyectos y programas. Un concepto clave para pensar sus movimientos.

Bullrich sabe que si la gente no percibe una mejora en sus ingresos va a ser difícil encarar cualquier elección. Para ella, al Gobierno le queda pendiente lograr que los cambios “penetren en la vida de cada argentino y logren generarle a cada uno una satisfacción mayor en su economía”. Por lo tanto, sostuvo que “es muy importante este año lograr bajar esa economía, que no se quede solo en la macro, sino bajarla a cómo lo siente cada argentino”.