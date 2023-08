Un empresario cercano a Milei derrapó y comparó los BRICS con la infidelidad: "Es como"

Eurnekian se diferenció de la postura de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza) a la salida del Consejo de las Américas.

El empresario Eduardo Eurnekian festejó el ingreso de Argentina a los BRICS mediante una particular frase con la que dio a entender que no implicará un perjuicio para la relación del país con otras naciones de occidente: "Podés tener a tu señora y a tu amante".

Eurnekian habló a la salida del Consejo de las Américas, el foro empresarial que se realizó el jueves al que concurrieron los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Ante una consulta de la prensa sobre el ingreso de Argentina a los BRICS, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y Corporación América señaló: "Lo veo bien, no me molesta en lo personal. No va a 'empiojar' nada", en referencia a la relación bilateral con Estados Unidos y otros países occidentales. Y agregó: "Podés tener a tu señora y a tu amante, tranquilamente".

De este modo, Eurnekian mostró una postura más favorable que otros pares que expresaron sus reservas sobre el ingreso al bloque de potencias emergentes. "Preocupa la confusión por el mensaje del actual gobierno en comparación con la oposición", afirmó al respecto el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, Alejandro Díaz.

Eurnekian fue jefe de Javier Milei cuando el economista no era candidato. Sin embargo, el líder de la Libertad Avanza sostuvo que está en contra del ingreso a los BRICS, porque consideró que la Argentina no tiene que "negociar con comunistas".

Por su parte, Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), afirmó que “la Argentina tiene que comercializar en todos los estamentos para poder llevar adelante nuestro desarrollo de una manera de generar relaciones más pragmática”, pero agregó que como cámara, “vamos a reafirmar siempre nuestra pertenencia al mundo occidental”, según declaró a Infobae.

En el mismo sentido, los candidatos presidenciales opositores también rechazaron el ingreso a los BRICS. "Argentina en nuestro gobierno no va a entrar a los BRICS", afirmó Bullrich durante su discurso en el Consejo de las Américas. Milei, de igual forma, dijo que "nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas".

El ingreso de Argentina a los BRICS

El grupo de economías emergentes BRICS -que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica- acordó el jueves durante la cumbre de líderes en Johannesburgo, Sudáfrica, el ingreso al bloque de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, que se convertirán en nuevos miembros de los BRICS desde el 1 de enero de 2024.

"Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos del BRICS a partir del 1 de enero de 2024", manifestó Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los grandes impulsores de la incorporación de Argentina al bloque, publicó en su cuenta de Twitter: "La relevancia de los BRICS se ve confirmada por el creciente interés mostrado por otros países en unirse al grupo. Como indicó el Presidente Ramaphosa, Brasil recibe con satisfacción a los BRICS: Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán".