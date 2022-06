Penacca sobre la Boleta Única Papel: "No hay ningún problema con el sistema de votación"

La diputada acusó a Juntos por el Cambio de "construir un show mediático" y resaltó que nunca proponen soluciones para resolver los problemas del pueblo.

La diputada nacional del Frente de Todos, Paula Penacca, se refirió al debate por la Boleta Única de Papel (BUP) y apuntó directamente contra la Oposición, especialmente Juntos por el Cambio, por realizar un "show mediático" en relación a un tema que no forma parte de las urgencias a tratar para mejorar la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos. "No hay ningún problema con el sistema de votación, no hubo ninguna denuncia de fraude o falta de transparencia", afirmó.

En diálogo con Ari Lijalad en El Destape Radio, la legisladora explicó sobre la BUP: "El dictamen, si llega a recinto, es probable que tenga aprobación porque la cantidad de adhesiones se consiguió en la sesión anterior. La verdad es que el mecanismo que usaron para tratar este proyecto existe pero no es ideal para abordar estos temas tan importantes, centrales y que hacen al sistema democrático". Y criticó: "Cuando se exponen plazos tan cortos, no se permiten debates phttps://www.eldestapeweb.com/politica/congreso/la-boleta-unica-tuvo-dictamen-en-diputados-202253118190rofundos. Lograron sacar el dictamen con una firma por arriba del dictamen que apoyó el oficialismo, que plantea que no se puede debatir en estos términos, apurados. Parece que buscan construir un show mediático".

Al mismo tiempo, Penacca señaló: "La Oposición esgrime una preocupación por ciudadanos y ciudadanas, por la libre elección, porque garanticemos elecciones transparentes. Y la verdad que nada de eso va a ser garantizado con lo que están impulsando. Aprender e incorporar las normas de funcionamiento electorales lleva tiempo, vamos a imponer algo de un día para el otro, algo que además es confuso. La boleta va a quedar armada de forma tal que va a ser muy difícil encontrar al candidato". Y resaltó: "No hay ningún problema con el sistema de votación, han ganado elecciones ellos y también nosotros. No hay ninguna denuncia de fraude o falta de transparencia. Creo que la intención y el objetivo es construir una mirada negativa y denunciar al Gobierno para instalar una supuesta opacidad que no tiene, tratando de deslegitimar el proceso".

Además, Penacca aprovechó para criticar duramente a Juntos por el Cambio ante la falta de respuestas relacionadas a la cotidianeidad del pueblo argentino. "Yo creo que vienen juntándose, lo único que los junta, es el intento de desestabilizar a nuestro Gobierno. Cuando les proponemos juntarnos todos los miembros del sistema político para votar una ley como la del aporte solidario extraordinario, en un momento de emergencia del país y el mundo por una pandemia que nos agarró de sorpresa, ahí no están. Ni juntos entre ellos, ni con nosotros para votar cosas que le sirvan a la ciudadanía", sostuvo.

Por otra parte, con respecto al proyecto de crear un fondo para pagarle al FMI con dinero de la evasión, la diputada dijo: "Creemos que el problema más grande que tiene la Argentina es el endeudamiento, que no es de ahora pero es brutal e inédito. Nunca antes, ni el Fondo dio un préstamo de esta naturaleza ni la Argentina se había endeudado de esa manera en un período tan corto y en dólares". Y agregó: "Necesitamos esta herramienta porque necesitamos ir a cobrarle a quienes fugaron los dólares. Desde nuestro bloque hay un gran entusiasmo para dar el debate y que la media sanción se transforme en un proyecto de ley".

Al señalar que Juntos por el Cambio (JxC) se mostró en contra del proyecto, dejó en claro que "no extraña" porque vuelven a demostrar que el objetivo pasa por "beneficiar a los sectores del poder económico que ya se beneficiaron con Macri y con la deuda que iba a la fuga". Y advirtió: "No es bueno que un sector de la política legisle protegiendo a los que delinquen. Lo que estamos planteando es que aquellos que cometieron el delito de la evasión fiscal, ahora reparen de alguna manera y colaboren".

Para cerrar, Penacca resaltó la importancia y necesidad del debate dado por la Ley de Alquileres. "La ley que ya existe se construyó con una muy mala prensa. Creemos que detrás hay una intención de que no haya ninguna regulación sobre el mercado inmobiliario y cuando no hay presencia del Estado, es perjudicial para la parte más débil, es decir los inquilinos. Los alquileres hoy son muy caros, la inflación está muy alta. Cualquier medida que estipule límites, es mejor que ninguna regulación". Y si bien destacó que JxC no quiere establecer parámetros en los contratos, dejó en claro la idea del FdT: "Queremos que lo que se apruebe no vaya en contra de inquilinas e inquilinos. Tenemos que lograr consensos urgentes para que la llegada de la discusión al recinto no redunde en algo perjudicial".

