Bancarios anticipan un paro si no hay acuerdo por las paritarias

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, señaló las dificultades de las negociaciones salariales con la patronal.

Los empleados de bancos del país, nucleados en la Asociación Bancaria, analizan realizar un paro durante febrero si sus reclamos no son atendidos en la negociación de las paritarias que tendrá lugar este jueves, anticipó su titular, Sergio Palazzo.

"El plenario (del gremio) hace dos días nos facultó a los secretarios a tomar medidas, porque se veía mal la negociación. Seguramente el lunes haremos un análisis y se reunirá el secretariado para fijar una fecha concreta de medida de fuerza", anticipó Palazzo en diálogo con Roberto Navarro en Navarro 2023, para El Destape Sin Fin.

El también diputado nacional del Frente de Todos explicó que "hoy tenemos una paritaria complicadísima porque no solo hay que hacer un análisis del impacto inflacionario sobre ingresos, sino que además tenemos el agregado de que nuestro sector tributo impuesto a las Ganancias, y tienen un impacto fuerte".

"Por ahí uno resuelve una paritaria bien, sin perder contra la inflación o ganándole un poquito", pero "el sueldo neto no es el mismo porcentaje, porque hay una variación en las categorías de impuesto a las Ganancias, que va saltando y que implica que percibís menos de lo que subido la inflación", agregó Palazzo en el mismo sentido.

En relación al reclamo que plantearán a la patronal de bancos, el referente gremial afirmó: "Esperemos que el sector empresario, antes de discutir porcentajes, se haga cargo de una parte de lo que están pagando los trabajadores de impuesto a las Ganancias. Hasta ahora la respuesta fue negativa".

Y agregó que los bancos pagaron el impuesto a los sellos y el 8,5% de Ingresos Brutos para pases y Leliq que estableció el gobierno porteño, "con lo cual no tienen problemas (en pagar) si es para Horacio Rodríguez Larreta, pero si es para los trabajadores sí".

Palazzo señaló que no tiene expectativas sobre la audiencia paritaria de este jueves, "porque hemos estado charlando pero no avanza la conversación". Y en ese marco, sobre los pasos a seguir, adelantó que "seguramente anunciaremos alguna medida de fuerza". "Antes de que termine febrero seguramente va a haber un paro", advirtió.

El sindicalista explicó que los bancarios no pudieron "cerrar la paritaria del año pasado, que tenía revisión en diciembre" y detalló que acordaron un aumento del 94,1% contra un 94,8% de inflación. "Pero no ha cerrado y hemos cobrado enero sin aumento salarial de paritarias 2023, y por los tiempos estamos llegando a febrero y no vamos a estar cobrando", cerró.

La interna del Frente de Todos y la mesa electoral

Por otra parte, acerca de la interna en el Frente de Todos, Palazzo planteó: “No me gusta lo que está pasando. No me gusta la división. Más allá de las diferencias, los titiriteros verdaderos es el Poder Económico”.

En cuanto a la convocatoria a la mesa política realizada por Alberto Fernández, el sindicalista cuestionó: “A mí no me gusta la mesa electoral. Nosotros tenemos que resolverles los problemas a los argentinos. Por distintas razones, hemos incumplido parte del contrato electoral”.

“El salario promedio del sector privado en la Argentina tuvo una pérdida de 50 mil pesos por trabajador durante el gobierno de Macri. Esa pérdida ahora llega a 57 mil. O sea, el salario no se recuperó. Se perdió con las políticas y no se resolvió correctamente ahora”, reflejó en torno a la situación de los salarios.

Y concluyó: “Hay que discutir cómo recomponer el ingreso de los argentinos que la están pasando mal. Los empresarios se llevaron la plata a los dólares y de ahí afuera. Los laburantes lo que hacen es consumir…eso dinamiza la economía”.