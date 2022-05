Bahía Blanca: Juntos esperará al aguinaldo para devolver la plata que cobraron de más

El Tribunal de Cuentas bonaerense objetó la rendición de cuentas del municipio de Bahía Blanca por haber liquidado mal sueldos de concejales por $4 millones. Ediles del Frente de Todos firmaron un convenio y devolvieron la plata percibida de más. Los concejales de Juntos esperarán.

Crece el escándalo político en el distrito de Bahía Blanca, gobernado por Héctor Gay (Juntos), luego de que el Tribunal de Cuentas bonaerense objetara la rendición de cuentas del municipio de 2020 por haber liquidado los sueldos de concejales con un exceso de más $4 millones.

Ante la falta de respuestas oficiales, los y las concejales del Frente de Todos tomaron la decisión de abonar el excedente percibido dos años atrás. En cambio, los y las ediles de Juntos esperarían a cobrar el aguinaldo para hacer la devolución. El Destape consultó al intendente sobre lo sucedido pero, hasta el momento, no tuvo respuestas.

Vale remarcar que la liquidación de los salarios de los y las concejales es una tarea que corresponde a la secretaría de Economía del Municipio y no así del Concejo Deliberante. Es por ello que el fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense fue contra la Municipalidad y no contra el deliberativo.

La presidenta del bloque de concejales y concejales del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, detalló a este medio que “siguen sin darnos explicaciones oficiales”, por lo que “firmamos un convenio para que entre el lunes y martes que viene – 30 y 31 de mayo - vamos a transferir el dinero de más recibido”. Incluso la edil adelantó que algunos concejales “ya hicieron el depósito correspondiente”.

Según detalló el portal La Nueva los y las ediles del Frente de Todos que percibieron dinero de más son Pablo Rosenfelt, $336.000 pesos; Gisela Ghigliani, $300.000; Gustavo Mandará, $260.000; Paula Echeverría, $158.000; Carlos Quiroga, $148.000; Walter Larrea y Romina Pires, $106.000 cada uno; Lucía Martínez Zara, $73.000; y Carlos Moreno Salas y Analía López, $4.800 cada uno. “De esos 10 dirigentes, 6 aún somos concejales”, aclaró Ghigliani y agregó que “lo que corresponde es que todos y todas devolvamos lo percibido de más, y además es una decisión política no esperar más días”.

Si bien la idea es que también los y las concejales de Juntos también firmen un convenio para hacer la devolución correspondiente, aún no se habría efectuado ya que la idea era abonarlo en julio, luego del cobro del aguinaldo. Los concejales oficialistas que percibieron plata de más son: María Laura Biondini y Nicolás Vitalini $305.000 de más cada uno; Marisa Pignatelli, $295.000; Fernando Ascuaga $265.000; María Lucía Pendino, $230.000; Fernando Compagnoni, Federico Tucat, Soledad Martínez y Marcos Streitenberger, $208.000 cada uno; Gabriela Schieda y José Ignacio López, $106.000 cada uno; Carlos Antúnes, $37.000; y Silvina Cabirón $30.000.

Vale remarcar que la liquidación errónea se habría originado debido a que la secretaría de Hacienda de Bahía Blanca, encargada de liquidar los haberes, pasó por alto una modificación en la legislación que reducía del 3% al 1% el adicional por antigüedad.

Al respecto Ghigliani dijo que “el martes 24 de mayo me llamó el secretario de Economía del municipio, Juan Ignacio Esandi, y me dijo que nos iban a debitar el dinero de más percibido cuando nos depositaran el sueldo de mayo la semana entrante, por lo que firmamos un primer convenio”. Sin embargo, después de haber firmado dicho convenio, “desde la secretaría de Economía me dijeron que querían debitarnos el exceso de plata con la liquidación de junio y nosotros tomamos la decisión de pagar ahora; no queremos esperar un mes más”, remarcó.

“Que yo recuerde es la primera vez que pasa algo así”, dijo la concejales del Frente de Todos y destacó que “el Tribunal de Cuentas haga observaciones pasa siempre, y por lo general son cuestiones menores, pero que nos hayamos enterado por un fallo del tribunal y sin un aviso previo del Municipio nunca pasó”.