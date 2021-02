El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de Elisa Carrió, de TN, de la científica macrista Sandra Pitta y lanzó: "Dijeron que la vacuna era veneno, no la escuché decir que se había equivocado porque el negocio de la desmemoria a veces sirve para hacer un panquequeo en el aire".

"Trabajamos con los 135 intendentes y el gobierno nacional y al día de hoy no desbordó el sistema de salud", tiró Kicillof en referencia al vergonzoso accionar de la Ciudad de Buenos Aires con el tema.

Luego, arrancó contra las espadas comunicacionales del macrismo y contra los referentes, en medio de la tensión por los vacunados VIP: "Les pido que hagamos memoria: cuando se consiguió la vacuna de Gamaleya que le dijeron que era la rusa. Quiero mencionar algunos textuales. Dijo Carrió que la vacuna era veneno".

Y siguió: "No la escuché decir que se había equivocado porque el negocio de la desmemoria a veces sirve para hacer un panquequeo en el aire para acusar de una cosa a la contraria".

Asimismo, el gobernador repasó: "Dijeron que Cristina Kirchner hizo negocios con Vladimir Putin (presidente ruso). Duran Barba decía que era una vacuna trucha. Sandra Pitta, que no se vacunaría jamás. Agrego lo que dijeron Negri, Cornejo: que hay un manto de sospechas, pero varios periodistas y medio opositores también: que era la vacuna del descarte, que se consiguió en las penumbra…".

Por otro lado, Kicillof contó sobre su gestión: "Se registró el 85% del total del personal de salud para recibir la vacuna y el efecto contagio de esta semana fue muy bueno. No estamos teniendo prácticamente internación por Covid del personal de salud y eso es porque la vacuna es segura y efectiva".

"Muy poquitos se anotaron como personal de salud y consiguieron algún tipo de credencial o recibo de sueldo y se vacunaron y no eran personal de salud, estas avivadas puede haber y son ínfimas, en los lugares donde se produjo mandé a pedir informes de qué fue lo que sucedió, no puedo iniciar sumarios porque no son entes dependientes de la provincia, son municipales o de Nación", reveló Axel.

Y cerró. "Ya hay más de tres millones de bonaerenses anotados y lo estamos haciendo bien, se palpa en lo que nos dice la gente. Esta semana vamos a continuar con 204.500 dosis más de Astrazeneca y el 25 están llegando 385.000 de la Shinoprham y vamos a tener continuidad".